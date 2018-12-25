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25.12.2018
ТАСС

Шойгу: военная инфраструктура РФ в Арктике не имеет аналогов в мире

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Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ
Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ.
Источник изображения: РИА Новости / Игорь Агеенко

По словам министра обороны России, также ведется активное строительство военной инфраструктуры на Курилах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия имеет самую современную, не имеющую аналогов в мире военную инфраструктуру в Арктике. Об этом в понедельник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны РФ.

"Продолжаем поэтапное завершение нашей работы на островах Арктики. Это восстановление аэродромов и создание самой современной инфраструктуры. Могу с уверенностью сказать, что сегодня ни одна страна мира не имеет такой современной инфраструктуры, какую имеет Россия", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что военная структура сейчас создается на арктических островах Земля Франца Иосифа, Земля Александры, Котельный, Средний, остров Врангеля, мыс Шмидта, Новосибирские острова.

Также, по его словам, продолжается строительство военной инфраструктуры на Курилах. "Мы практически сейчас, в Новый год, заселяем в совершенно новые здания и сооружения на островах Курильской гряды", - добавил глава Минобороны.

24.12.2018
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