Минобороны России завершит очистку Арктики от металлолома в 2019 году
Уборка металлолома военнослужащими в Арктике.
Источник изображения: Минобороны РФ
По словам министра обороны России, осталось расчистить 9 тыс. кв. км арктических территорий
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минобороны России завершит очистку арктических островов от металлолома в 2019 году. Об этом в понедельник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны РФ.
По его словам, осталось расчистить 9 тыс. кв. км арктических территорий, где базируются Вооруженные силы России.
"В следующем году завершим эту работу полностью. Считаем ее крайне важной, потому что то состояние, в котором мы застали Арктику, конечно, оставляло неизгладимое впечатление", - подчеркнул министр.
24.12.2018
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Права на данный материал
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