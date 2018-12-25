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25.12.2018
ТАСС

Минобороны России завершит очистку Арктики от металлолома в 2019 году

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Уборка металлолома
Уборка металлолома военнослужащими в Арктике.
Источник изображения: Минобороны РФ

По словам министра обороны России, осталось расчистить 9 тыс. кв. км арктических территорий

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минобороны России завершит очистку арктических островов от металлолома в 2019 году. Об этом в понедельник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны РФ.

По его словам, осталось расчистить 9 тыс. кв. км арктических территорий, где базируются Вооруженные силы России.

"В следующем году завершим эту работу полностью. Считаем ее крайне важной, потому что то состояние, в котором мы застали Арктику, конечно, оставляло неизгладимое впечатление", - подчеркнул министр.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
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