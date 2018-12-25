"Руслан" впервые взлетел 36 лет назад

Крупнейший военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан", созданный в созданный в конструкторском бюро Олега Антонова, совершил первый полет 24 декабря 1982 года в Киеве.

Один из самых грузоподъемных самолетов в мире КБ Антонова разрабатывало вместе с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.

В 1990 году "Руслан" облетел вокруг Земли, покрыв 50 тысяч 5 километров за 72 часа 16 минут и установив семь мировых авиационных рекордов.

Самолет высотой 21,1 метра, с размахом крыльев 73,3 метра и грузоподъемностью 120 тонн создавали, чтобы транспортировать мобильные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет на базе тягача МЗКТ-79221 Минского завода колесных тягачей, а также для крупномасштабных перевозок десанта и тяжелой боевой техники.

Гражданский вариант самолета может выполнять полеты на всех географических широтах и предназначен для перевозки больших грузов на дальние расстояния. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолет поступил в январе 1987 года.

"Русланы" серийно производились 20 лет. С 1984 по 2004 год выпущено 55 машин. Две трети самолетов выпустил Ульяновский авиастроительный завод (теперь- АО "Авиастар-СП").

Россия остается основным эксплуатантом "Русланов". 16 машин стоят на вооружении ВВС, 12 составляют парк грузовой авиакомпании "Волга-Днепр", 8 машин эксплуатирует госавиакомпания "224-й летный отряд". Украина использует 7 единиц Ан-124.

Ранее президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь заявил, что корпорация совместно с Минобороны России приступает к работе по созданию нового транспортного самолета, который заменит "Руслан".

Позднее индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков сообщил, что предприятия госкорпорации начали изготавливать отдельные детали и сборочные единицы для двигателей Д-18Т.

В начале июня генеральный директор компании "Ил" Алексей Рогозин подтвердил, что предприятие рассматривает возможность возобновить выпуск Ан-124 "Руслан", но в новом облике.