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25.12.2018
Интерфакс-АВН

В Роскосмосе оценивают финансовое положение госкорпорации как тяжелое

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Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Проблемы государственной корпорации "Роскосмос" масштабны, а финансовое положение тяжелое, заявил первый заместитель генерального директора компании Максим Овчинников.

"Все считают, что Роскосмос - это нечто очень прогрессивное и развитое, лидер во всех отношениях,так, наверное, все мы привыкли думать. Но когда я оказался здесь, то не смог поверить в масштаб всех проблем", - сказал ранее работавший в Федеральной антимонопольной службе М.Овчинников в интервью газете "Коммерсант".

Он отметил, что назначенный в 2018 году новый менеджмент занимается решением накопившихся проблем госкорпорации.

"Нужно каждый день разбирать завалы, которые копились на протяжении последних лет. Необходимо минимизировать все возможные потери. Например, мы были вынуждены разбирать контракты 2014 года, которые до сих пор не исполнены", - сказал М.Овчинников.

Отвечая на вопрос, как он оценивает финансовое состояние Роскосмоса, первый замглавы госкорпорации сказал: "Как тяжелое. Во-первых, падают объемы по внешним контрактам. Во-вторых, не все так просто с исполнением контрактов внутренних. Срыв сроков означает, что выручка не приходит по этим соглашениям, она сдвигается вправо. В-третьих, произошло секвестирование финансирования госпрограмм".

Среди предприятий Роскосмоса, испытывающих большие проблемы с финансами, он назвал Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева, задолженность банкам которого составляет около 27 млрд рублей, сопоставимую сумму Центр должен поставщикам и организациям системы кооперации. В Роскосмосе ожидают, что это предприятие начнет приносить прибыль после запуска полного цикла производства ракет "Ангара" в Омске. Кроме того, Центру Хруничева придется пройти программу финансового оздоровления.

"Будем снижать издержки. Будет изменена кадровая политика: придется оптимизировать численность сотрудников предприятия. Эти процессы происходят во всей отрасли, они неизбежны", - сказал М.Овчинников.

Он сообщил также, что Роскосмос обеспокоен ситуацией с ракетно-космической корпорацией "Энергия", где также имеется серьезная финансовая дыра. Тем не менее РКК "Энергия" не будет обанкрочена. Для нее также разработан план финансового оздоровления.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
ФАС
Энергия РКК
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2 комментария
№1
25.12.2018 10:32
Продолжается "оптимизация" численности - это происходит не только в Роскосмосе... Оптимизируют тех, кто хоть что то понимает...
+1
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№2
25.12.2018 11:17
Казлы счетоводы гадят на каждом углу. Главное сами жуткое жулье по жизни и негодяи на сотни мильярдов долларов.
Самый толковый народ России(в Роскосмосе) сидят без денег, млин.
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