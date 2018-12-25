"Сухой" завершил выполнение ГОЗ-2018 на поставку бомбардировщиков Су-34

Прошедший ремонт на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "28 красный" (серийный номер 04-01, регистрационный номер RF-95067), потерпевший аварию на аэродроме Бутурлиновка 04.06.2015. Самолет был доставлен в ремонт на Новосибирский авиационный завод в июне 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018.

Новосибирск. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Воздушно-космические силы (ВКС) России получили четыре бомбардировщика Су-34, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Новосибирский авиационный завод (филиал компании "Сухой", входит в ОАК, - "ИФ") на прошлой неделе передал заказчику очередные четыре бомбардировщика Су-34, это последняя партия в 2018 году", - сказал собеседник агентства.

Таким образом в этом году ВКС РФ пополнились 14 самолётами данного типа, отметил он.

Первые два Су-34, по гособоронзаказу 2017 года, были переданы Минобороны в январе, следующие четыре, уже по ГОЗ-2018, были поставлены в мае-июле, два в октябре и ещё два - в начале декабря.

В пресс-службе Центрального военного округа ранее сообщали, что все новые машины пополнят авиаполк ЦВО в Челябинской области.

В 2017 году Новосибирский авиазавод поставил по гособоронзаказу 14 самолётов Су-34.

Всего Минобороны планирует закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе сирийской кампании.

Серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. В 2008 году был подписан пятилетний контракт на поставку ВКС России 32 самолётов Су-34. Позже в 2012 году Минобороны РФ подписало ещё один контракт на закупку 92 машин этого типа.

Су-34, разработанный ОКБ "Сухого", предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолёт имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полёта до 4000 км, высокая скорость полёта до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолёта может составлять восемь тонн.