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25.12.2018
Интерфакс-АВН

"Сухой" завершил выполнение ГОЗ-2018 на поставку бомбардировщиков Су-34

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Су-34
Прошедший ремонт на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "28 красный" (серийный номер 04-01, регистрационный номер RF-95067), потерпевший аварию на аэродроме Бутурлиновка 04.06.2015. Самолет был доставлен в ремонт на Новосибирский авиационный завод в июне 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018.
Источник изображения: Влад Комяков / www.nsk.kp.ru

Новосибирск. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Воздушно-космические силы (ВКС) России получили четыре бомбардировщика Су-34, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Новосибирский авиационный завод (филиал компании "Сухой", входит в ОАК, - "ИФ") на прошлой неделе передал заказчику очередные четыре бомбардировщика Су-34, это последняя партия в 2018 году", - сказал собеседник агентства.

Таким образом в этом году ВКС РФ пополнились 14 самолётами данного типа, отметил он.

Первые два Су-34, по гособоронзаказу 2017 года, были переданы Минобороны в январе, следующие четыре, уже по ГОЗ-2018, были поставлены в мае-июле, два в октябре и ещё два - в начале декабря.

В пресс-службе Центрального военного округа ранее сообщали, что все новые машины пополнят авиаполк ЦВО в Челябинской области.

В 2017 году Новосибирский авиазавод поставил по гособоронзаказу 14 самолётов Су-34.

Всего Минобороны планирует закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе сирийской кампании.

Серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. В 2008 году был подписан пятилетний контракт на поставку ВКС России 32 самолётов Су-34. Позже в 2012 году Минобороны РФ подписало ещё один контракт на закупку 92 машин этого типа.

Су-34, разработанный ОКБ "Сухого", предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолёт имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полёта до 4000 км, высокая скорость полёта до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолёта может составлять восемь тонн.

24.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
ОАК
Сухой ПАО
Проекты
Гособоронзаказ
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2 комментария
№1
25.12.2018 13:20
С 2019г обещали обновлённый Су-34.....
0
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№2
25.12.2018 14:36
Просится ЧВК с полком Су-34 с летчиками арабами и нашими специалистами. Для начала поработать за нефть в Иране, ж.д. таскать в счет оплаты лизинга и боевых вылетов или  танкерами Каспий-Волга.
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