Причину возникновения отверстия в бытовом отсеке "Союза" установят после материаловедческой экспертизы

Звездный городок. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Причина появления отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" будет установлена после проведения материаловедческой экспертизы компетентными органами, заявил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

"Вы знаете, что материалы доставлены. Компетентные органы проведут соответствующую материаловедческую экспертизу, и только после этого можно будет однозначно говорить о природе и времени происхождения этого отверстия", - сказал П.Власов на пресс-конференции.

Он заявил, что российским космонавтам Сергею Прокопьеву и Олегу Кононенко удалось выполнить задачу выхода в открытый космос 11 декабря, получив и доставив необходимые образцы на Землю.