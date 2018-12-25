Войти
25.12.2018
Интерфакс-АВН

Причину возникновения отверстия в бытовом отсеке "Союза" установят после материаловедческой экспертизы

712
0
0
Микротрещина в космическом корабле "Союз МС-09"
Микротрещина в космическом корабле "Союз МС-09".
Источник изображения: nasaspaceflight.com

Звездный городок. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Причина появления отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" будет установлена после проведения материаловедческой экспертизы компетентными органами, заявил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

"Вы знаете, что материалы доставлены. Компетентные органы проведут соответствующую материаловедческую экспертизу, и только после этого можно будет однозначно говорить о природе и времени происхождения этого отверстия", - сказал П.Власов на пресс-конференции.

Он заявил, что российским космонавтам Сергею Прокопьеву и Олегу Кононенко удалось выполнить задачу выхода в открытый космос 11 декабря, получив и доставив необходимые образцы на Землю.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦПК Гагарина
Проекты
Союз ПКК
Похожие новости
12.09.2017
Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Алексею Овчинину
21.04.2017
Корабль "Союз МС-04" с сокращенным экипажем отправится на МКС
13.04.2015
Основа космических успехов России
28.12.2010
Марс-500: готовится высадка на марсодром
16.04.2008
Роскосмос готов оказать техническую помощь частному бизнесу в создании космических кораблей для туристических полетов – А.Перминов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 15:25
  • 1
В декабре исполняется 15 лет со дня принятия на вооружение ВС РФ ТОС-1А "Солнцепек"
  • 25.12 15:23
  • 2
National Interest (США): смертоносный российский вертолет Ми-28НМ станет еще опаснее
  • 25.12 15:10
  • 44
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 25.12 15:08
  • 1
Первый серийный итальянский учебно-тренировочный самолет М-345 НЕТ
  • 25.12 14:57
  • 1
«Форт Трамп» уже фактически существует
  • 25.12 14:43
  • 1
Globes (Израиль): пойдет ли Путин до конца?
  • 25.12 14:36
  • 2
"Сухой" завершил выполнение ГОЗ-2018 на поставку бомбардировщиков Су-34
  • 25.12 14:30
  • 18
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 25.12 13:50
  • 7
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 25.12 13:13
  • 12
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний
  • 25.12 12:43
  • 1
Ростех выделил 8 млрд рублей на создание резерва двигателей SaM-146 для SSJ-100
  • 25.12 12:11
  • 30
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году
  • 25.12 11:53
  • 3
F-15X идет в серию?
  • 25.12 11:17
  • 2
В Роскосмосе оценивают финансовое положение госкорпорации как тяжелое
  • 25.12 10:04
  • 3
Замминистра обороны Алексей Криворучко проверил ход строительства нового легкого ВТС Ил-112В