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25.12.2018
Военное обозрение

В США испытали очередную модификацию противобункерных бомб GBU-57 MOP

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Бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit
Бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit сбрасывает авиабомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Источник изображения: rg.ru

Опубликован ролик с демонстрацией испытания сверхмощных американских авиационных бомб. Речь идёт о новой модификации GBU-57 (MOP) - Massive Ordnance Penetrator.

Для испытания авиабомб с аэродрома Уайтмэн в штате Миссури (США) был поднят стратегический бомбардировщик B-2A Spirit.

На коротком ролике демонстрируется, как бомбардировщик-"невидимка" выходит из авиационного ангара и в тёмное время суток начинает взлёт. Затем с борта другого самолёта ВВС США осуществляется съёмка B-2 в полёте. Речь идёт о дозаправке бомбардировщика.

После этого показывается, как из внутренних отсеков начинают свободное падение авиабомбы MOP-432 и MOP-435 – противобункерные авиационные боеприпасы. На кадрах можно видеть, как срабатывает хвостовое оперение, и корректируемая авиабомба направляется к цели, которую и поражает на холмистой местности.



Судя по ролику и бортовым номерам, речь может идти об использовании в ходе испытаний авиабомб не одного, а двух бомбардировщиков стратегической авиации США.

Авиабомба GBU-57 (MOP) разработана специалистами компании Boeing. Мощности этого авиамонстра хватает для того, чтобы пробивать армированный бетон толщиной до 19-20 м. Также бомба способна разрушать бункеры, находящиеся на глубине нескольких десятков метров под землёй. Причём речь идёт о предыдущих версиях. Модернизированная в 2018 году GBU-57 (а это уже 4-я по счёту модернизация) обладает ещё более внушительными параметрами по поражению заглублённых целей. Масса боевой части модернизированной американской авиабомбы составляет более 2,8 т.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
GBU-57
Компании
Boeing
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