Болгарский президент назвал решение о закупке F-16 у США триумфом лоббизма

Президент Болгарии (бывший военный лётчик) Румен Радев подверг жёсткой критике работу межведомственной комиссии, которая должна была изучить потребности ВВС страны в боевой авиации и представить вывод относительно наиболее подходящего варианта закупок истребителей. Комиссия после нескольких совещаний пришла к выводу о том, что наиболее актуальны для болгарских военно-воздушных сил американские истребители F-16.

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Румен Радев, комментируя этот вывод межведомственной комиссии, заявил о том, что предложение о начале переговоров с американцами по вопросам закупок F-16, он считает триумфом лоббизма.

Румен Радев:

Я не собираюсь защищать типы самолётов, все они по-своему прекрасны, я на них летал. Но выбор должен быть прозрачным и объективным, а не представлять собой триумф лоббизма.

Президент Болгарии подчеркнул, что демократической процедуры, при которой должно было победить наилучшее из предложений, не случилось.

Работу экспертной группы, в которую входили премьер-министр Бойко Борисов и представители министерства обороны Болгарии, президент страны назвал фарсом, отметив, что так и не понял, для каких же конкретно целей все эти люди собирались, если изначально выбор был сделан в пользу американских самолётов.

В отдельных СМИ Болгарии отмечено, что это решение межведомственной комиссии вполне может носить оттенок коррупционности. Это притом, что иностранное давление просматривается, что называется, невооружённым глазом.