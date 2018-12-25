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25.12.2018
Военное обозрение

Болгарский президент назвал решение о закупке F-16 у США триумфом лоббизма

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Президент Болгарии (бывший военный лётчик) Румен Радев подверг жёсткой критике работу межведомственной комиссии, которая должна была изучить потребности ВВС страны в боевой авиации и представить вывод относительно наиболее подходящего варианта закупок истребителей. Комиссия после нескольких совещаний пришла к выводу о том, что наиболее актуальны для болгарских военно-воздушных сил американские истребители F-16.

Источник изображения: http://www.deagel.com, Википедия

Румен Радев, комментируя этот вывод межведомственной комиссии, заявил о том, что предложение о начале переговоров с американцами по вопросам закупок F-16, он считает триумфом лоббизма.

Румен Радев:

Я не собираюсь защищать типы самолётов, все они по-своему прекрасны, я на них летал. Но выбор должен быть прозрачным и объективным, а не представлять собой триумф лоббизма.

Президент Болгарии подчеркнул, что демократической процедуры, при которой должно было победить наилучшее из предложений, не случилось.

Работу экспертной группы, в которую входили премьер-министр Бойко Борисов и представители министерства обороны Болгарии, президент страны назвал фарсом, отметив, что так и не понял, для каких же конкретно целей все эти люди собирались, если изначально выбор был сделан в пользу американских самолётов.

В отдельных СМИ Болгарии отмечено, что это решение межведомственной комиссии вполне может носить оттенок коррупционности. Это притом, что иностранное давление просматривается, что называется, невооружённым глазом.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
США
Продукция
F-16
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