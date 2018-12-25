Войти
25.12.2018
Военное обозрение

Более 150 зенитчиков ВС РФ выведены из Сирии

653
0
+1

Пресс-служба Центрального военного округа сообщает о том, что в в/ч Российской Федерации из Сирии возвратились более 150 военнослужащих одного из зенитных ракетных полков ЦВО. Отмечается, что военно-транспортным бортом Ил-76 российские зенитчики были доставлены в Новосибирск.

Отмечается, что зенитчики в течение 3-х месяцев выполняли задачи по охране объектов группировки войск ВС РФ в Сирии.

В частности, речь идёт о выполнении задач по прикрытию таких российских объектов на сирийской территории, как пункт материально-технического обеспечения флота в Тартусе и авиабаза "Хмеймим" в провинции Латакия.

Между тем, отдельными экспертами озвучена версия о том, что некоторые из вернувшихся в Россию военнослужащих занимались в том числе и обучением расчётов ЗРК сирийских войск. В первую очередь речь может идти об обучении сирийских военнослужащих эффективной эксплуатации ранее поставленных в Сирию российских зенитных ракетных комплексов С-300 – для нужд САА.

Источник изображения: YouTube/ТК "Звезда"

Решение о такого рода поставках было принято после трагедии с российским бортом Ил-20, когда Минобороны России обвинило ВВС Израиля в провокации. Израиль все обвинения, выдвинутые Москвой, отрицает.

О том, сколько военнослужащих-зенитчиков в рамках ротации отправились в Сирию после вывода оттуда более чем 150 солдат и офицеров, на данный момент не сообщается.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
Ил-76
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
02.10.2018
Военно-транспортные самолеты ВКС РФ Ан-124 совершили пять рейсов на авиабазу Хмеймим вслед за решением о поставках ЗРС С-300 в Сирию
26.09.2018
Радиоэлектронный щит: Минобороны разворачивает в Сирии средства РЭБ
06.06.2016
«Казахстан не складывает все яйца в одну корзину»
30.09.2015
Персидский джокер
02.09.2011
Подставки оружия
22.12.2010
Единая ВКО России: политика и стратегия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 15:25
  • 1
В декабре исполняется 15 лет со дня принятия на вооружение ВС РФ ТОС-1А "Солнцепек"
  • 25.12 15:23
  • 2
National Interest (США): смертоносный российский вертолет Ми-28НМ станет еще опаснее
  • 25.12 15:10
  • 44
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 25.12 15:08
  • 1
Первый серийный итальянский учебно-тренировочный самолет М-345 НЕТ
  • 25.12 14:57
  • 1
«Форт Трамп» уже фактически существует
  • 25.12 14:43
  • 1
Globes (Израиль): пойдет ли Путин до конца?
  • 25.12 14:36
  • 2
"Сухой" завершил выполнение ГОЗ-2018 на поставку бомбардировщиков Су-34
  • 25.12 14:30
  • 18
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 25.12 13:50
  • 7
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 25.12 13:13
  • 12
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний
  • 25.12 12:43
  • 1
Ростех выделил 8 млрд рублей на создание резерва двигателей SaM-146 для SSJ-100
  • 25.12 12:11
  • 30
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году
  • 25.12 11:53
  • 3
F-15X идет в серию?
  • 25.12 11:17
  • 2
В Роскосмосе оценивают финансовое положение госкорпорации как тяжелое
  • 25.12 10:04
  • 3
Замминистра обороны Алексей Криворучко проверил ход строительства нового легкого ВТС Ил-112В