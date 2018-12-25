СМИ объяснили, почему в Венесуэле не будет базы ВС РФ

Своими разговорами о возможном создании в Венесуэле военной базы российские власти хотят просто "запудрить мозги" Вашингтону, пишет обозреватель National Interest Майкл Пек.

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По словам Пека, в последнее время российские СМИ стали говорить о возможном размещении в Венесуэле военной база, но это плохая идея.

Если уж русские решили ввязаться в борьбу с США, то должны оснастить предполагаемую базу ядерными боеголовками, пишет он.

Однако сразу же встает вопрос, насколько военная база поможет правительству Мадуро, которое в еде и деньгах нуждается гораздо больше, чем в оружии и полетах стратегических бомбардировщиков,

отмечает Пек.

Он считает, что Москва вряд предоставит Каракасу помощь в размере $6 млрд., о которой недавно заявил президент Венесуэлы.

Россия, по мнению обозревателя, как и прежде, может представить союзникам гору оружия, но никак не экономическую помощь.

Кроме того, для обслуживания авиабазы потребуются механики, специалисты по логистике, подразделения охраны, большие запасы топлива и запчастей. Для защиты от воздушной угрозы понадобятся также средства ПВО и истребители, пишет автор.

Всё это стоит больших денег, поэтому разговоры о создании в Венесуэле базы – лишь попытки запугать Соединенные Штаты.

Ранее американские СМИ опубликовали спутниковые снимки острова Орчила, где якобы российское военное руководство решило построить базу. Пентагон это сообщение комментировать отказался.

Напомним, недавно в Венесуэле с визитом побывали два стратегических ракетоносца Ту-160, военные транспортник Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный Ил-62. Визит продлился 5 дней. Это вызвало большое беспокойство у американских властей.