На верфи Даляня строятся сразу 4 аналога американских эсминцев с Aegis - 052DG

Китайские СМИ публикуют фотографии с кораблестроительного предприятия, расположенного в городе Далянь. Отмечается, что Даляньская судоверфь является на сегодняшний день одной из наиболее загруженных военными заказами в мире.

Источник изображения: sina.com.cn

На верфи одновременно ведётся строительство по меньшей мере 4-х эсминцев проекта Type 052 для ВМС Китая. Речь идёт о модификации ракетных эсминцев 052DG, которые находятся на разной стадии постройки.

Напомним, что ранее представители руководства промышленного кластера КНР заявляли о готовности судостроительных заводов к одновременной постройке 10 таких эсминцев, что являлось бы абсолютным рекордом всего последнего времени.

Китайские эсминцы Type 052 в самом Китае называют аналогом американских боевых кораблей с системами Aegis. Эсминцы для ВМС НОАК оборудуются двумя установками вертикального пуска ракет с 64 ячейками каждая - для запуска зенитных ракет HQ-9B, а также противокорабельных и противолодочных ракет.

Также на верфи Даляня ведётся строительство китайского аналога американского стелс-эсминца "Замволт" (Zumwalt).

Отмечается, что китайская верфь, о которой идёт речь, является самой быстрорастущей в мире. Её производственные мощности выросли примерно на 64% за 10 лет. Это уже данные американских источников.

Нужно отметить, что на этой же верфи ведётся "доводка" новейшего китайского авианосца Type 001A и модернизация авианосца "Ляонин".

В общей сложности на Даляньском предприятии осуществляется строительство и модернизации 13 боевых кораблей различных модификаций.