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25.12.2018
ЦАМТО

Сухопутные войска Бразилии намерены заменить 105-мм гаубицы

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M119A2
Легкая 105-мм гаубица M119A2 (США). Источник: northwestmilitary.com.

ЦАМТО, 24 декабря. Сухопутные воска Бразилии намерены заменить состоящие на вооружении 105-мм буксируемые гаубицы, закупив в целях унификации легкие 105-мм гаубицы M-119 производства компании BAE Systems.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, подпрограмма развития полевой артиллерии стратегической программы "Достижение полной боеготовности" Сухопутных войск предусматривает модернизацию парка полевой артиллерии и обеспечение СВ обладающими высокой огневой мощью и точностью артсистемами к 2031 году.

В настоящее время на вооружении СВ Бразилии имеется 134 ед. 105-мм буксируемых гаубиц M-101, 67 ед. – M-101A1, 60 ед. – M-56 и 40 ед. – L-118. За счет унификации парка орудий СВ Бразилии повысят мобильность и огневую мощь подразделений, а также эффективность применения и обслуживания техники.

M119 – это легкая 105-мм гаубица со стволом длиной 30 калибров. Штатными снарядами для нее являются боеприпасы L20A1. Орудие можно буксировать, а также перевозить на внешней подвеске вертолета. M-119 ведет стрельбу стандартными 105-мм боеприпасами НАТО и может оснащаться цифровыми системами управления огнем, баллистическим вычислителем, прицелами и компактным электронно-оптическим датчиком.

В поддержку проекта СВ Бразилии недавно утвердили требования к логистике и организации производства и в рамках изучения реализуемости закупки запросили промышленность определить стоимость и преимущества при приобретении нового или бывшего в эксплуатации вооружения.

В рамках подпрограммы развития полевой артиллерии СВ Бразилии также намерены приобрести 155-мм буксируемые и самоходные гаубицы, вспомогательные транспортные средства, оборудование для ведения разведки, логистики, связи, управления огнем и учебные системы.

24.12.2018
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Страны
Бразилия
Компании
BAE Systems
Проекты
NATO
Военные учения
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