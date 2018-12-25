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25.12.2018
ЦАМТО

ВВС Филиппин в 2019 году ожидают получить большое количество ВиВТ

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Десантный корабль-док LD 601 Tarlac ВМС Филиппин
Десантный корабль-док LD 601 Tarlac ВМС Филиппин, прибывший с деловым заходом во Владивосток, 01.10.2018.
Источник изображения: Юрий Смитюк / ТАСС

ЦАМТО, 24 декабря. Уходящий в отставку командующий ВВС Филиппин генерал-лейтенант Галилео Жерар Кинтанар-младший объявил об ожидаемых поставках ВиВТ в 2019 году, а также планируемых к подписанию контрактах на закупку вооружений.

Как сообщает Inquirer.net, на церемонии передачи командования, состоявшейся на авиабазе "Вильямор", Галилео Жерар Кинтанар-младший, в первую очередь, объявил о предполагаемом подписании в ближайшее время трех крупных контрактов. По его словам, это закупка 16 американских многоцелевых вертолетов UH-60 "Блэк Хок", шести турецких ударных вертолетов Т-129, а также трех израильских зенитных ракетных систем (тип не назван).

Относительно ЗРК, ЦАМТО ранее сообщал, что израильская компания Rafael Advanced Defense Systems предлагала Филиппинам ЗРК средней дальности SPYDER (Surface-to-air Python and Derby). Немецкая Diehl Defence представила Филиппинам ЗРК на базе ЗУР IRIS-T, южнокорейская LIGNex1 – KM-SAM (Korean medium-range surface-to-air missile), норвежская Kongsberg Defence & Aerospace – ЗРК NASAMS, который разработан совместно с Raytheon, европейская MBDA – "Лэнд Цептор" (Land Ceptor). Россия предлагала в кредит батарею ЗРПК "Панцирь-С1" или ЗРК "Бук-М2".

Относительно уже подписанных контрактов, поставки по которым ожидаются в 2019 году, Галилео Жерар Кинтанар-младший назвал следующие:

- 2 ударных вертолета AH-1F "Хью Кобра" из Иордании;

- 6 учебно-боевых самолетов EMB-314 "Супер Тукано" из Бразилии;

- 2 самолета командования и управления (поставщик не назван; по мнению ЦАМТО это американские Цессна-208B "Караван");

- 2 радиолокационные системы из Израиля (прим. ЦАМТО: РЛС EL/M-2288);

- 13 беспилотных летательных аппаратов "Гермес" из Израиля.

Также в следующем году ожидается получение двух транспортных самолетов C-130 "Геркулес" и 4 штурмовиков OV-10 из США.

24.12.2018
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Бразилия
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Турция
Филиппины
Южная Корея
Продукция
96К6 Панцирь-С1
AH-1 Cobra
C-130
EMB-314
NASAMS
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Бук-М2
Гермес
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