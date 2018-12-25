Редкая модификация Т-64А будет использована Украиной в скором наступлении

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Украинская армия подготовила для ведения наступательных действий на Донбассе танки Т-64А, оборудованные тяжелыми минными тралами КМТ-7. Об этом сообщается в Дзен Алексея Хлопотова. По его мнению, поступление такой техники может свидетельствовать о том, что такое наступление может состояться уже в ближайшее время.

Т-64А, разработанные еще в конце 60-х гг., мало годятся для полноценного использования на современном поле боя в качестве танков, а вот выступить в роли машины разминирования им вполне по силам.

На них убрали 125-мм пушку со спаренным 7,62-мм пулеметом, но оставили зенитный, управляемый из-за брони 12,7-мм пулемет НВСТ "Утес". Были заменены средства связи. Сняли ставший ненужным боекомплект. Усилили броню корпуса и нижнюю его часть. В результате в башне появились места для саперов.

Конечно, такая разработка не идет ни в какое сравнение с современной российской машиной типа БМР-3 "Корт-Б", однако основную свою функцию - уничтожение мин - она будет успешно выполнять.

Дмитрий Лемешко