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25.12.2018
Вестник Мордовии

Редкая модификация Т-64А будет использована Украиной в скором наступлении

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Источник изображения: Фото: форум Отвага2004

Украинская армия подготовила для ведения наступательных действий на Донбассе танки Т-64А, оборудованные тяжелыми минными тралами КМТ-7. Об этом сообщается в Дзен Алексея Хлопотова. По его мнению, поступление такой техники может свидетельствовать о том, что такое наступление может состояться уже в ближайшее время.

Т-64А, разработанные еще в конце 60-х гг., мало годятся для полноценного использования на современном поле боя в качестве танков, а вот выступить в роли машины разминирования им вполне по силам.

На них убрали 125-мм пушку со спаренным 7,62-мм пулеметом, но оставили зенитный, управляемый из-за брони 12,7-мм пулемет НВСТ "Утес". Были заменены средства связи. Сняли ставший ненужным боекомплект. Усилили броню корпуса и нижнюю его часть. В результате в башне появились места для саперов.

Конечно, такая разработка не идет ни в какое сравнение с современной российской машиной типа БМР-3 "Корт-Б", однако основную свою функцию - уничтожение мин - она будет успешно выполнять.

Дмитрий Лемешко

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Украина
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