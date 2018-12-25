Украинские Т-64БВ смогут безнаказанно ночью расстреливать Т-72 Донбасса

ВСУ получили партию модернизированных танков Т-64БВ, оснащенных тепловизорами. Есть мнение, что только в декабре были переданы боевые машины, которые впервые засветились еще летом 2018 года.

Да, сейчас таких танков, вероятно, сравнительно не много, но их число будет расти. В результате украинские танковые подразделения получат значительное преимущество над бронетехникой, которая имеется на вооружении народных республик Донбасса.

Ночью, а также в условиях плохой видимости экипажи украинских "шестьдесят четвёртых" получат возможность обнаруживать цели типа "танк" на дальности в 5 км и распознавать на дистанции в 2,5 км. Также сообщалось, что появляется возможность применения управляемых ракет в ночных условиях на расстоянии 4,8 км.

Кстати, об управляемых танковых ракетах: выяснилось, что украинские предприятия сейчас не только поставляют их на экспорт, но и отправляют в подразделения ВСУ.

К сожалению, танки, имеющиеся на вооружении соединений ЛНР и ДНР, оборудованы давно уже устаревшими приборами ночного видения, которые, по сути, являются аналогами тех, что были на иракских Т-72М1 в 1991 году, во время битвы за Кувейт. Тогда иракцы понесли ужасные потери именно в ночных боях.

Также танкисты из республик, по некоторым данным, не имеют возможности применять управляемое оружие по причине его полного отсутствия. И это также может сыграть негативную роль в дуэльных ситуациях.

Дмитрий Лемешко