Возраст не главное: американские СМИ вступились за Ту-160

National Interest раскритиковал посла США за слова о Ту-160

Слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера о "музейном" состоянии российских ракетоносцев Ту-160 вызвали критику в американской прессе. Возраст техники отнюдь не означает ее "отсталости", и "Белый лебедь" способен доставить до цели свой смертельный груз, что было продемонстрировано звеном Ту-160 в Сирии. Кроме того, в 2019 году планируется модернизация этого самолета.

Хотя российские ракетоносцы Ту-160 начали производиться еще в 1980-х годах, их возраст вовсе не свидетельствует в пользу их "отсталости", что бы ни утверждал посол США в Колумбии Кевин Уитакер. Статья с таким заявлением была опубликована американским изданием The National Interest.

"Начнем с того, что возраст не обязательно означает операционную отсталость", - говорится в тексте статьи.

В качестве примера авторы напоминают, что многоцелевой истребитель F-16 Fighting Falcon был разработан компанией General Dynamics в 1974 году, почти за десятилетие до "рождения" Ту-160. При этом F-16 используются по сей день не только ВВС США, но и многими другими странами мира.

Кроме того, в 2019 году, отмечает издание, российские конструкторы планируют модифицировать Ту-160 до модели М2. Даже без модификаций "Белые лебеди" способны нести свою боевую нагрузку, поражая цели - что и было продемонстрировано ими в ходе военной кампании России в Сирии в 2017 году.

"Мы можем слышать лебединую песню "Белого лебедя", но платформа Ту-160 остается с нами в обозримом будущем", - подытоживается статья.

Тремя днями ранее главнокомандующий дальней авиации, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что в ближайшие годы Дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками.

По его словам, срок эксплуатации модернизированных самолетов увеличится до 45-50 лет. Также новый Ту-160 получит принципиально новую авионику кабины и бортовой радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационно-управляющей средой. Главком также подчеркнул, что его максимальная скорость - 2230 км/час - больше, чем у истребителей НАТО.

Он отметил, что конкурентов у российского самолета не существует и ответил на слова американского посла в Колумбии Кевина Уитакера. "Заявление является непрофессиональным и вызвано чувством зависти российских недоброжелателей", - сказал Кобылаш.

Ранее посол США в Боготе Кевин Уитакер назвал Ту-160 "музейными древностями" и выразил сомнение в том, что они способны нести угрозу для Америки. Дипломат заявил об этом в эфире колумбийского радио после того, как два российских Ту-160 совершили трансатлантический перелет в соседнюю Венесуэлу для участия в совместных учениях.

"Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея", - передает слова посла НСН.

10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160 приземлились на аэродроме Майкетия в венесуэльском штате Варгас. Кроме того, в южноамериканскую страну прибыли тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и военно-пассажирский лайнер Ил-62, способный перевозить на своем борту до 170 человек.

Путь авиаотряда пролегал над Северным Ледовитым океаном и Атлантикой, а также над островами Вест-Индии в Карибском море. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, сообщили в Минобороны РФ, причем российские летчики преодолели более 10 тыс. км.

Стоит отметить, что Ту-160 уже не в первый раз действуют в Венесуэле. Российские бомбардировщики прилетали в эту южноамериканскую страну в 2008 году и спустя пять лет - в 2013 году.

По словам посла России в Венесуэле Владимира Заемского, сотрудничество в военной сфере между Москвой и Каракасом развивается в последнее время весьма активно. Об этом дипломат заявил в эфире венесуэльского государственного телевидения после прибытия в страну российской авиации.

После четырехдневных совместных учений Ту-160 отправились в обратный путь через Атлантику. "Спасибо России. Мы продолжим создавать продуктивную и энергичную команду братства и эффективного сотрудничества", - написал в твиттере министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, сообщает ФАН.

В Венесуэле российские самолеты провели тренировочные полеты над Карибским морем и отработали элементы совместно с самолетами национальных ВВС.

Ярослав Медведев