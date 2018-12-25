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25.12.2018
Российская газета

Видео: Китай испытал многоцелевой пластиковый беспилотник

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Многоцелевой дальний беспилотник Yi long I-D
Многоцелевой дальний беспилотник Yi long I-D.
Источник изображения: youtube.com

Многоцелевой дальний беспилотник Yi long I-D совершил первый полет. Испытания признаны успешными, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайскую авиастроительную корпорацию. Yi long переводится с китайского как "птеродактиль".



Тест прошел на аэродроме в западной части КНР. "Птеродактиль" разогнался по ВПП, оторвался от земли, провел в воздухе около получаса и приземлился в заданной точке. Другие подробности и технические характеристики аппарата не сообщаются.

Внешне беспилотник напоминает американский многоцелевой БПЛА MQ-1 Predator, но превосходит его размерами. Размах крыла Yi long I-D20 более 20 метров, у американца - 14. В остальном все очень схоже: толкающий винт в корме и разваленные кили для малой заметности. Еще больше незаметности Птеродактиля" для радаров способствует его конструкция из композитных материалов.

Аппарат планируется применять для воздушной разведки: испытанный в 2017 году Yi long-2 способен парить в воздухе без дозаправки свыше 20 часов.


 Антон Валагин

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
MQ-1 Predator
Компании
AVIC
Проекты
БПЛА
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