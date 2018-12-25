Войти
25.12.2018
Российская газета

В США назвали самый опасный российский танк

721
0
0
Т-72Б3
Т-72Б3.
Источник изображения: Минобороны РФ

Американские СМИ проанализировали потенциал российского танка Т-72Б3 и экспортной версии Т-72Б1МС.

The National Interest пишет, что "российский танк Т-72Б3 является одной из самых смертоносных версий Т-72". При этом отмечается, что этот эффективный и передовой танк обходится дешевле, чем T-90 или модернизированные версии T-80.

По мнению автора публикации, на усовершенствованный Т-72 имеется потенциально высокий спрос во всем мире, если учесть огромное количество стран, у которых на вооружении стоит классический Т-72. Однако пока T-72B3 используется только Россией и Беларусью. Между тем экспортный вариант Т-72Б1МС "Белый Орел", на котором применяются некоторые технологии Т-72Б3, может изменить ситуацию.

На обоих модернизированных танках установлен прицел "Сосна-У" с усовершенствованной системой управления огнем и тепловизором. Кроме того Т-72Б1МС имеет панорамный командирский прицел ПК ПАН "Соколиный глаз". Использование этой оптики дает T-72B1МС превосходную осведомленность о происходящем на поле боя. Также сообщается, что подобные прицелы установлены на танках Т-90М.

Но, как пишет The National Interest, T-72B1МС проигрывает T-72B3 по защищенности. Его динамическая защитa уступает системам "Контакт-5" или "Реликт", которые устанавливают на современные российские танки. Эту особенность американское издание объясняет тем, что сейчас потенциальным рынком для T-72B1МС является Южная и Центральная Америка. В местных джунглях и горных районах очень важно иметь качественные прицелы с тепловизорами. Однако у других стран региона нет на вооружении продвинутых танков и мощных боеприпасов. В то же время облегченная защита позволяет снизить затраты и вес, увеличив мобильность машины.


 Руслан Мельников

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
26.12.2016
Уральское КБ трансмаш. От "тридцатьчетверки" к "Армате"
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
03.06.2015
Проекция силы
19.08.2014
Третий Международный форум "Технологии в машиностроении" подводит итоги работы
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
02.08.2012
Военно-техническое сотрудничество между Россией и Белоруссией набирает обороты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 15:25
  • 1
В декабре исполняется 15 лет со дня принятия на вооружение ВС РФ ТОС-1А "Солнцепек"
  • 25.12 15:23
  • 2
National Interest (США): смертоносный российский вертолет Ми-28НМ станет еще опаснее
  • 25.12 15:10
  • 44
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 25.12 15:08
  • 1
Первый серийный итальянский учебно-тренировочный самолет М-345 НЕТ
  • 25.12 14:57
  • 1
«Форт Трамп» уже фактически существует
  • 25.12 14:43
  • 1
Globes (Израиль): пойдет ли Путин до конца?
  • 25.12 14:36
  • 2
"Сухой" завершил выполнение ГОЗ-2018 на поставку бомбардировщиков Су-34
  • 25.12 14:30
  • 18
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 25.12 13:50
  • 7
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 25.12 13:13
  • 12
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний
  • 25.12 12:43
  • 1
Ростех выделил 8 млрд рублей на создание резерва двигателей SaM-146 для SSJ-100
  • 25.12 12:11
  • 30
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году
  • 25.12 11:53
  • 3
F-15X идет в серию?
  • 25.12 11:17
  • 2
В Роскосмосе оценивают финансовое положение госкорпорации как тяжелое
  • 25.12 10:04
  • 3
Замминистра обороны Алексей Криворучко проверил ход строительства нового легкого ВТС Ил-112В