VnExpress (Вьетнам): пять самых элитных спецподразделений России

В вооруженных силах России есть высококвалифицированные оперативные подразделения, каждое из которых одержало множество легендарных побед. «Небольшие, современные и хорошо вооруженные войска в любой момент способны изменить ход сражения, особенно столкнувшись с плохо организованной армией противника». Вьетнамцы разбираются, какое спецподразделение в России самое элитное.

Вооруженные силы России обладают рядом высококвалифицированных оперативных подразделений, каждое из которых одержало множество легендарных побед.

Небольшие, современные и хорошо вооруженные войска в любой момент способны изменить ход сражения, особенно столкнувшись лицом к лицу с плохо организованной армией противника. Это связано с тем, что бывший Советский Союз и Россия вкладывали большие средства в развитие спецподразделений, чтобы создать чрезвычайно мощные боевые силы.

Отряды "Альфа" и "Вымпел"

После террористической атаки на олимпийскую команду Израиля в Мюнхене в Германии в 1972 году, когда были убиты 11 человек, Советский Союз в 1974 году сформировал антитеррористический отряд "Альфа" при Комитете государственной безопасности (КГБ), чтобы предотвратить риск террористических актов.

На настоящий момент "Альфа" входит в состав Федеральной службы безопасности России (ФСБ), официально называется "Управление А оперативной группы ФСБ".

Основная обязанность "Альфы" - это предотвращение и реагирование на акты насилия в общественных местах, а также на секретные войны на территории России и за рубежом. Официально система организации спецподразделения "Альфа" не разглашается, но, как говорят, оно получает прямые приказы от высших российских лидеров.

Бойцы специальных подразделений "Альфа" и "Вымпел" у Дома Советов. Источник: РИА Новости, Владимир Вяткин

Самой известной операцией группы "Альфа" было спасение советских дипломатов, похищенных Организацией освобождения Палестины в Ливане в 1985 году.

Первоначально Советский Союз несколько раз пытался начать переговоры в надежде, что дипломаты будут отпущены на свободу. Но все изменилось, когда террористы казнили первого заложника всего через два дня после предъявления требований.

Спецподразделение "Альфа" было переброшено в Ливан и проводило политику "отказа ведения переговоров с террористами", предпринимая самые жесткие меры, чтобы заставить захватчиков освободить заложников. Операция в Ливане все еще вызывает множество споров, но, по официальной информации, оперативная группа "Альфа" смогла вернуть тело убитого дипломата, расстрелянного террористами, родственникам погибшего.

Операцию, подобную освобождению трех заложников вскоре после прибытия "Альфы" в Ливан, элитные спасательные бригады США не смогли бы выполнить. Эта кампания была настолько громкой и яркой, что до 2006 года ни один советский и российский дипломат похищен не был.

Между тем в 1981 году было создано специальное подразделение "Вымпел", ранее оно относилось к КГБ, сейчас - к ФСБ. "Вымпел" специализируется на военных действиях в тылу врага, а также на защите дипломатического корпуса Советского Союза и России за рубежом. Деятельность "Вымпела" остается секретной, но это подразделение считается одной из самых элитных групп специального назначения Советского Союза.

Спецподразделение ВДВ

Воздушно-десантные войска России (ВДВ) не проводят операций по всему миру, главная их задача - проникнуть в тыл противника и подготовить плацдарм для высадки основных сил.

Все действующие оперативные группы ВДВ находятся под командованием 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, численность которой составляет не менее 1000 человек. Это подразделение появилось в годы чеченской войны в городе Грозном.

Чеченские боевики были потрясены, столкнувшись с "молчаливыми" набегами спецназа ВДВ. Те тайно занимали дома, прокладывая путь для механизированной пехоты. Многие из чеченских подразделений даже пропали без вести после налетов ВДВ.

Спецподразделение ГРУ

Первая оперативная группа спецназа Советской армии (ГРУ) была сформирована в 1950 году, став "глазом" Главного разведывательного управления Генерального штаба вооружённых сил СССР. Миссии ГРУ часто проводились в рамках секретных операций по всему миру под контролем Министерства обороны, а не руководителей Советского Союза и России, в отличие от других спецподразделений.

После распада Советского Союза бюджет ГРУ резко сократился, что снизило боеспособность подразделения. Его сильно критиковали за неэффективность в войне в Грузии в 2008 году, что привело к ряду организационных и учебных изменений.

ГРУ сыграло важную роль в присоединении к России Крымского полуострова в 2014 году. "После этой победы спецподразделение ГРУ стало любимым секретным оружием президента России Владимира Путина", - говорит эксперт по российским службам безопасности Марк Галеотти.

ВМФ России

Первые советские спецподразделения подводников создавались во время блокады Ленинграда в 1941 году, чтобы защитить город и Балтийский флот. Они неоднократно сражались с миноносцами 12-го итальянского корпуса, не позволяя им приближаться к советским военным кораблям, мостам, информационным центрам и объектам инфраструктуры.

Главная задача этих сил - обеспечивать безопасность, вести боевую разведку и предотвращать саботаж в портах и на военных кораблях. Когда разразилась война, спецназ ВМФ России смог провести множество кампаний по разрушению и уничтожению инфраструктуры и военной техники в водах противника.

Силы специальных операций Вооруженных сил России Федерации (ССО ВС России)

ССО ВС России - еще одно спецподразделение в России, оно создано в 2009 году и связано с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Солдаты ССО набираются из разных войск.

Прибытие отряда боевых кораблей ВМС Франции c с визитом в Балтийск. Источник: РИА Новости, Игорь Зарембо

Большая часть информации о ССО ВС остается засекреченной, но известно, что это подразделение действовало в Крыму, Сирии, а также сражалось с сомалийскими пиратами. Одно из самых известных достижений ССО относится к 2017 году, когда 16 офицеров спецназа отразили атаки 300 сирийских повстанцев.

Эта операция ССО заставила общественность удивиться, изменив взгляд западных экспертов на российских военных. Они не только располагают самым современным вооружением, но и обладают новейшими электронными системами, предназначенными для разведывательных и целевых миссий, в отличие от российских контртеррористических кампаний 1990-х годов.

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Ву Ань (V Anh)