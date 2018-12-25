Корреспондент (Украина): почему США решили выделить Украине больше оружия

Американский политтехнолог Джейсон Смарт одобряет антироссийскую политику Вашингтона и считает закономерным решение США предоставить Украине больше оружия. По его мнению, эта акция преследует, как минимум, две цели: «противостоять» якобы имеющей место российской агрессии в Европе и инвестировать в оборону Украины, что может принести выгоду США в долгосрочной перспективе.

Решение Соединенных Штатов предоставить Украине больше оружия не вызывает удивления. Ведь администрация президента Дональда Трампа постоянно это гарантировала, демонстрируя твердую позицию в отношении России, - в отличие от президента Барака Обамы, использующего более мягкий подход. Кроме того, для США есть несколько преимуществ в поставке оружия для Украины.

Во-первых, это показывает, что США твердо привержены предотвращению российской агрессии в Европе, таким образом, ставит США в число главных сил региона. Во-вторых, инвестиции в оборону Украины могут оказаться более выгодными для США в долгосрочной перспективе, поскольку это уменьшает вероятность, что Россия будет проявлять агрессию по отношению к союзнику НАТО - что, в конечном итоге, оказалось бы гораздо дороже для США. В-третьих, созданное в США оружие, используемое во всем мире, помогает экономике страны и создает рабочие места, что всегда хорошо для США.

Некоторые могут утверждать, что это может стать стратегической ошибкой, поскольку может привести к возникновению более сложных отношений с Москвой. По правде говоря, я сомневаюсь, что так случится, поскольку оружие США, во-первых, несет оборонительный характер, а во-вторых, принесет России гораздо меньше вреда, чем санкции, наносящие ущерб российской экономике. В конечном счете, наибольшую озабоченность Москвы в регионе вызывает бесконечная тяга США и ЕС к новым санкциям. Санкции - самая сильная превентивная мера, которую может предпринять страна, чтобы остановить Россию.

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Джейсон Смарт (Jason Smart)