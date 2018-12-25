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25.12.2018
ИноСМИ

Представляем российский бомбардировщик Ту-160: чудо-оружие или музейный экспонат? (National Interest, США)

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Опытный образец самолета "Ту-160М2" во время выкатки на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова. 16 ноября 2017
Опытный образец самолета "Ту-160М2" во время выкатки на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова. 16 ноября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Искандер Асабаев

Негативное высказывание посла США в Колумбии Кевина Уитакера о ракетоносце Ту-160 вызвало критику в американской прессе. Так обозреватель «Нэшнл интерест» пишет, что возраст техники отнюдь не означает ее «отсталости», и «Белый лебедь» способен эффективно наносить разрушительные авиаудары. Кроме того, отмечается в статье, модернизация самолета позволит приспособить его к современным требованиям.


Российский Ту-160 "Белый лебедь" привлек к себе внимание СМИ после того, как стало известно, что Кремль отправляет в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика. Президент Венесуэлы Мадуро (Maduro) является основным получателем российского оружия и помощи в условиях неуклонного ухудшения американо-венесуэльских отношений на протяжении последних нескольких десятилетий. В то время как Белый дом выразил неприятие к действиям Кремля, американский посол в Колумбии Кевин Уитакер (Kevin Whitaker) пошел еще дальше, назвав Ту-160 музейным экспонатом: "США отметили прибытие российских бомбардировщиков 1980-х годов в Венесуэлу. Самолеты этой эпохи не представляют угрозы. Они действительно как будто из музея".

Как и следовало ожидать, Кремль резко отреагировал на комментарии Уитакера. "Я хочу напомнить американским дипломатам, что с момента своего создания у Ту-160 не было сопоставимых аналогов в США или НАТО по развиваемой скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО. Поэтому если и сравнивать стратегический ракетоносец Ту-160 с "музейным экспонатом", то исключительно для восхищения этим шедевром отечественной инженерной мысли в области авиастроения на зависть российским недоброжелателям", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант Сергей Кобилаш добавил, что "заявление непрофессионально и мотивировано ревностью тех, кто желает России зла".

Существует, конечно, и широкий спектр более разумных определений для Ту-160, расположившихся где-то между "шедевром" и "музейной реликвией". В этой атмосфере политического позерства полезно сохранять спокойствие по поводу возможностей Ту-160.

Начнем с того, что возраст не обязательно означает оперативную отсталость. F-16 Fighting Falcon, многоцелевой реактивный истребитель, созданный примерно за десять лет до Ту-160, является грозной силой, и по прогнозам, он останется в строю до 2040-х годов.

Тем не менее, должны ли стратегические бомбардировщики, такие как Ту-160, отражать последние достижения в дизайне планера, чтобы служить своему целевому назначению? За исключением определенных минимальных вопросов управляемости и маневренности ответ отрицательный. Ту-160 опасен тем, что способен надежно доставлять свою боевую нагрузку - Х-55МС, Х-555, а в последнее время и ракеты с ядерными боеголовками Х-102 к цели. Это качество - нанесения точных ударов - он демонстрировал на протяжении всего своего боевого применения в ходе гражданской войны в Сирии.

Но это не значит, что Ту-160 будут использоваться российскими ВВС (ВКС) еще десятилетия, по крайней мере, в нынешнем виде. Кремль активно стремится модернизировать военные самолеты советской эпохи таким образом, чтобы максимально сохранить первоначальный дизайн и функциональность при интеграции современного вооружения и авионики (радаров, датчиков наведения, стелс-технологий, систем связи и т.д.).

Ожидается, что Ту-160 попадет в эту модернизационную тенденцию: начало производства Ту-160М2 запланировано на 2019 год. В качестве поэтапной модернизации он будет оснащен более экономичным двигателем НК-32 и современной авионикой, размещенной в корпусе, очень похожем на Ту-160.

Что касается ВВС России, то решение о производстве Ту-160М2 является не признанием недостатков Ту-160, а скорее подтверждением его успеха. Ту-160 служил ВКС настолько хорошо, что у россиян нет намерения заменить его, но только обновить его.

Мы можем увидеть "лебединую песню" оригинального "Белого лебедя", но платформа Ту-160 будет использоваться обозримом будущем.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Марк Эпископос (Mark Episkopos)

24.12.2018
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Оригинал публикации
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Страны
Венесуэла
Колумбия
Россия
Сирия
США
Продукция
F-16
НК-32
Ту-160
Х-101
Х-555
Компании
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