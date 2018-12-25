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25.12.2018
ЦАМТО

Индия провела успешные испытания баллистической ракеты "Агни-4", способной нести ядерный заряд

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Ракета Agni-IV
Индийская баллистическая ракета Agni-IV промежуточной дальности.
Источник изображения: www.rediff.com

ЦАМТО, 24 декабря. Индия 23 декабря провела очередное успешное испытание баллистической ракеты "Агни-4", способной нести ядерный заряд.

Об этом говорится в полученном "РИА Новости" сообщении Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии.

Как сообщила DRDO, пуск состоялся рано утром с полигона Абдул Калам на острове в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Орисса. Это испытание "Агни-4" стало уже седьмым по счету.

В сообщении DRDO отмечается, что "на новейшей ракете установлено современное и компактное радиоэлектронное оборудование, обеспечивающее высокий уровень надежности и точности".

На сегодняшний день на вооружении Индии состоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" с дальностью стрельбы 700 км, "Агни-2" – 2 тыс. км, "Агни-3" и "Агни-4" – от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. км. Ожидается, что "Агни-5" с дальностью стрельбы более 5 тыс. км поступит на вооружение после проходящих сейчас испытаний. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью стрельбы до 10 тыс. км и возможностью пуска с подводной лодки, передает "РИА Новости".

24.12.2018
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Индия
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Agni БР
Компании
DRDO
Проекты
Ядерный щит
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