Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы поставлены на полигон "Погоново" в Воронежской области
Полигон "Погоново".
Источник изображения: Кристина Бражникова/ТАСС
ЦАМТО, 24 декабря. Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы поставлены на полигон "Погоново" Западного военного округа.
Оборудование поставлено в рамках Государственного оборонного заказа для подразделений Вислинской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Воронежской и Белгородской областях.
Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб мотострелковой роты в обороне и наступлении.
Мишени могут подниматься и опускаться по командам с радиоуправляемого пульта руководителя стрельбы и двигаться по рельсовой дороге. Огонь каждый военнослужащий может вести на дистанциях от 50 до 400 м, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
24.12.2018
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