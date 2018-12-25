Войти
25.12.2018
ЦАМТО

Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы поставлены на полигон "Погоново" в Воронежской области

562
0
0
Полигон "Погоново"
Полигон "Погоново".
Источник изображения: Кристина Бражникова/ТАСС

ЦАМТО, 24 декабря. Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы поставлены на полигон "Погоново" Западного военного округа.

Оборудование поставлено в рамках Государственного оборонного заказа для подразделений Вислинской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Воронежской и Белгородской областях.

Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб мотострелковой роты в обороне и наступлении.

Мишени могут подниматься и опускаться по командам с радиоуправляемого пульта руководителя стрельбы и двигаться по рельсовой дороге. Огонь каждый военнослужащий может вести на дистанциях от 50 до 400 м, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
17.10.2017
"Сухой" передал ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
02.12.2013
По всем параметрам перевооружения
09.09.2013
Минобороны рассказало о недостатках госпрограмм вооружений
07.12.2012
Военно-промышленная комиссия обсуждает формирование Госооборонзаказа-2013: принят ли ультиматум министра Шойгу?
12.10.2011
Заседание Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации 11 октября 2011 года
19.11.2009
Более 200 отечественных и зарубежных фирм представляют в Москве продукцию для нужд ВС России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 15:25
  • 1
В декабре исполняется 15 лет со дня принятия на вооружение ВС РФ ТОС-1А "Солнцепек"
  • 25.12 15:23
  • 2
National Interest (США): смертоносный российский вертолет Ми-28НМ станет еще опаснее
  • 25.12 15:10
  • 44
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 25.12 15:08
  • 1
Первый серийный итальянский учебно-тренировочный самолет М-345 НЕТ
  • 25.12 14:57
  • 1
«Форт Трамп» уже фактически существует
  • 25.12 14:43
  • 1
Globes (Израиль): пойдет ли Путин до конца?
  • 25.12 14:36
  • 2
"Сухой" завершил выполнение ГОЗ-2018 на поставку бомбардировщиков Су-34
  • 25.12 14:30
  • 18
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 25.12 13:50
  • 7
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 25.12 13:13
  • 12
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний
  • 25.12 12:43
  • 1
Ростех выделил 8 млрд рублей на создание резерва двигателей SaM-146 для SSJ-100
  • 25.12 12:11
  • 30
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году
  • 25.12 11:53
  • 3
F-15X идет в серию?
  • 25.12 11:17
  • 2
В Роскосмосе оценивают финансовое положение госкорпорации как тяжелое
  • 25.12 10:04
  • 3
Замминистра обороны Алексей Криворучко проверил ход строительства нового легкого ВТС Ил-112В