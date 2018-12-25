Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы поставлены на полигон "Погоново" в Воронежской области

ЦАМТО, 24 декабря. Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы поставлены на полигон "Погоново" Западного военного округа.

Оборудование поставлено в рамках Государственного оборонного заказа для подразделений Вислинской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Воронежской и Белгородской областях.

Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб мотострелковой роты в обороне и наступлении.

Мишени могут подниматься и опускаться по командам с радиоуправляемого пульта руководителя стрельбы и двигаться по рельсовой дороге. Огонь каждый военнослужащий может вести на дистанциях от 50 до 400 м, сообщает пресс-служба Западного военного округа.