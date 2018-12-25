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25.12.2018
ЦАМТО

Снайперы ЮВО на уникальном тренажере "СКАТТ" готовятся к профессиональному конкурсу

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Снайпер на позиции во время учений ЮВО. Архивное фото
Снайпер на позиции во время учений ЮВО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Георгий Зимарев

ЦАМТО, 24 декабря. В общевойсковой армии ЮВО на Кубани и в Ставропольском крае при подготовке к предстоящим отборочным этапам конкурса "Снайперский рубеж" снайперы активно применяют интерактивный учебный тренажер "СКАТТ", а также метеостанции и новейший баллистический калькулятор "Стрелок".

Панорамный экран симулятора отображает рельеф местности со способностью изменения расстояния до мишени. Возможно также моделирование различных погодных условий с разными температурными показателями, а также давления и влажности воздуха.

Использование учебного тренажера "СКАТТ" позволяет руководителю на учебном месте осуществлять контроль точности ведения огня обучаемыми на расстоянии от 100 до 300 м. Ведение условного огня происходит в учебном классе на дистанции 10 м от малогабаритной мишени, что соответствует до 800 м на местности. Через лазерный луч информация поступает на компьютер, где отражается и фиксируется процесс стрельбы, включая колебания руки стрелка при прицеливании и стрельбе с учетом отдачи.

С помощью метеостанций и баллистических калькуляторов военнослужащий делает точные расчеты, чтобы с первого выстрела поразить мишень в полевых условиях.

Данная методика подготовки военных специалистов способствует сокращению времени, которое отводится на теоретическую подготовку, уменьшает расход боеприпасов в ходе интенсивной подготовки. Более 70% учебных часов военнослужащие проводят на полигонах и около 30% – в специализированных учебных классах, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

24.12.2018
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