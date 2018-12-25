Подразделения Сухопутных войск оснащаются современными образцами ВВСТ

ЦАМТО, 24 декабря. В 2018 году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступило более 2200 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Для подразделений войск ПВО Сухопутных войск поставлены зенитные ракетные системы и комплексы, которые занимают лидирующие позиции в мире – это С-300В4, "Бук-МЗ", "Тор-М2", а также современные переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

В артиллерийские подразделения общевойсковых соединений поступили реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и самоходные гаубицы "Мста-С", обладающие возможностью автоматического наведения на цель; в противотанковые подразделения – противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП", с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков в любое время суток и сложных метеорологических условиях.

Для подразделений разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", защищенные автомобили "Тайфун-К".

Подразделения связи переоснащаются на современные средства связи тактического звена управления.

В танковые и мотострелковые подразделения поставлены ОБТ Т-73БЗМ с улучшенными боевыми характеристиками по подвижности и защищенности, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.