В ВКС России отметили День Дальней авиации

ЦАМТО, 24 декабря. Дальней авиации 23 декабря исполнилось 104 года со дня образования. Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, в 2018 году экипажи Дальней авиации успешно выполнили планы по налету, боевой подготовке и боевому применению.

Общий налет в 2018 году составил более 20 тыс. ч. Под руководством командующего Дальней авиацией, командиров соединений и воинских частей проведено более 40 летно-тактических учений и тактико-специальные учения с частями и подразделениями обеспечения. В течение года в состав дальней авиации поступили 4 модернизированных самолета Ту-95МС и один самолет Ту-160.

Экипажи Дальней авиации принимали активное участие в мероприятиях оперативной и боевой подготовки по плану вышестоящих органов военного управления, в маневрах "Восток-2018", совместном антитеррористическом учении "Иссык-Куль-Антитеррор-2018", совместном учении вооруженных сил государств членов ШОС "Мирная миссия-2018", командно-штабном учении с воинскими контингентами коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2018", Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", Международном конкурсе "Авиадартс-2018" и других мероприятиях.

Впервые в 2018 учебном году на аэродром Анадырь выполнили полеты самолеты Ту-160. Арктический аэродром Анадырь был задействован в рамках проведения летно-тактического учения с авиационным полком. Сложность задачи состояла в том, что посадка на данный аэродром производилась после выполнения длительного полета в арктических широтах на незнакомом для экипажей аэродроме с неустойчивыми метеоусловиями. В этом учебном году выполнены практические пуски новых авиационных управляемых ракет строевыми экипажами на морском полигоне, по реальной морской цели. Пуски произведены штатно, все ракеты поразили цель, что доказывает высокую эффективность новых авиационных средств поражения.

Впервые за 5 лет выполнены полеты в Венесуэлу составом авиационной группы – пары стратегических ракетоносцев Ту-160 и обеспечивающих подразделений. По прилету в Венесуэлу была организована подготовка и выполнен специальный полет над акваторией Карибского моря со взлетом и посадкой на аэродроме Майкетия. Экипажи получили опыт выполнения полетов в удаленных географических районах, в условиях южных широт.

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец", созданной 23 декабря 1914 года. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов. За время Великой Отечественной войны летный состав дальних бомбардировщиков совершил около 220 тыс. боевых вылетов, было сброшено свыше 2 млн. авиабомб различного калибра. В настоящее время на вооружении дальней авиации стоят модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие типы авиационной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.