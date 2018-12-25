Войти
25.12.2018
ТАСС

Минобороны заключит долгосрочный контракт на поставку ЗРК "Тор"

764
0
+3
ЗРК "Тор"
ЗРК "Тор".
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Комплекс предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны России заключит с Ижевским электромеханическим заводом (ИЭМЗ) "Купол" долгосрочный контракт сроком до 2027 года на поставку новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) семейства "Тор", в том числе модернизированных с учетом сирийского опыта и в арктическом исполнении. Об этом рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко во время посещения предприятия. Его слова приводит Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Замглавы военного ведомства поблагодарил специалистов ИЭМЗ "Купол" за эффективную производственную деятельность и поставку продукции с опережением сроков. "Завод "Купол" до конца года выполнил госзаказ в полном объеме, вся техника поставлена в войска. Хотел бы особо отметить арктический вариант комплекса "Тор", первая серийная партия уже есть в войсках. Поэтому замечаний к работе предприятия нет", - отметил Криворучко.

В 2018 году Вооруженные силы РФ получили первую партию из 12 арктических ЗРК "Тор-М2ДТ". Кроме того, в войска поступили несколько дивизионных комплектов ЗРК "Тор-М2".

"Тор-М2ДТ" - арктический вариант ЗРК "Тор-М2". Комплекс предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. "Тор-М2ДТ" служит для прикрытия важных административных  объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Он может работать как в ручном, так и полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Комплекс создан на базе двухзвенного тягача для применения в тяжелых условиях Арктики и Крайнего Севера и способен работать при 50-градусном морозе. Для лучшей проходимости ЗРК поставлен на гусеничное шасси ДТ-30, способное плавать и преодолевать бездорожье. В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тыс. м. Модернизированная станция обнаружения целей способна обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" с дальностью поражения до 15 км предназначен для борьбы с ракетами класса "воздух - земля", управляемыми и корректируемыми авиабомбами, противорадиолокационными ракетами и другим высокоточным оружием нового поколения, самолетами тактической и армейской авиации, крылатыми ракетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами. Среди важнейших отличительных особенностей этой модификации - вдвое увеличенный боекомплект, в составе которого находятся 16 новых зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М338К с расширенной зоной поражения, повышенной точностью стрельбы и уменьшенными массогабаритными показателями. Интервал старта ракет с одной боевой машины составляет от двух секунд. Таким образом, в составе батареи комплекс "Тор-М2" может за короткий промежуток времени отразить массированный налет современных средств воздушного нападения.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Tор-М2
ДТ-30
Компании
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Арктика
БПЛА
Гособоронзаказ
Тор ЗРК
Похожие новости
24.12.2018
Минобороны в 2019 году заключит контракт до 2027 года на модернизированные ЗРК "Тор"
24.12.2018
Основные плановые поставки новейших образцов вооружения, военной и специальной техники идут по графику
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
28.06.2017
Путин в Ижевске посетит концерн "Калашников" и завод "Купол"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 15:25
  • 1
В декабре исполняется 15 лет со дня принятия на вооружение ВС РФ ТОС-1А "Солнцепек"
  • 25.12 15:23
  • 2
National Interest (США): смертоносный российский вертолет Ми-28НМ станет еще опаснее
  • 25.12 15:10
  • 44
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 25.12 15:08
  • 1
Первый серийный итальянский учебно-тренировочный самолет М-345 НЕТ
  • 25.12 14:57
  • 1
«Форт Трамп» уже фактически существует
  • 25.12 14:43
  • 1
Globes (Израиль): пойдет ли Путин до конца?
  • 25.12 14:36
  • 2
"Сухой" завершил выполнение ГОЗ-2018 на поставку бомбардировщиков Су-34
  • 25.12 14:30
  • 18
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 25.12 13:50
  • 7
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 25.12 13:13
  • 12
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний
  • 25.12 12:43
  • 1
Ростех выделил 8 млрд рублей на создание резерва двигателей SaM-146 для SSJ-100
  • 25.12 12:11
  • 30
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году
  • 25.12 11:53
  • 3
F-15X идет в серию?
  • 25.12 11:17
  • 2
В Роскосмосе оценивают финансовое положение госкорпорации как тяжелое
  • 25.12 10:04
  • 3
Замминистра обороны Алексей Криворучко проверил ход строительства нового легкого ВТС Ил-112В