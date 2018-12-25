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25.12.2018
ТАСС

Илон Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180

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Двигатели РД-180
Двигатели РД-180.
Источник изображения: © Борис Кавашкина/ТАСС, архив

Компании Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на ракете Atlas, и это "стыдно", отметил предприниматель

ТАСС, 23 декабря. Предприниматель Илон Маск считает безупречной конструкцию российского двигателя РД-180, использующегося на американской ракете-носителе Atlas V.

"Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на Atlas. Но конструкция у него безупречна", - написал Маск в Twitter в ночь на воскресенье.

Atlas V - американская двухступенчатая ракета-носитель среднего или тяжелого класса (в зависимости от конфигурации). Ее первая ступень оснащена российским кислородно-керосиновым ракетным двигателем РД-180 разработки НПО "Энергомаш" им. Глушко. В настоящее время Atlas V изготавливается компанией ULA (United Launch Alliance) в городе Сентенниал (штат Колорадо). Это совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
ULA
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Илон Маск
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