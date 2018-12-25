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25.12.2018
ТАСС

SpaceX запустила ракету с навигационным спутником ВВС США

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Источник изображения: © AP Photo/John Raoux, архив

Запуск спутника откладывался четыре раза только на текущей неделе

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которого находится первый из серии навигационных спутников GPS третьего поколения. Трансляция пуска c космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ведется на сайте SpaceX.




"SpaceX ввиду требований, предъявляемых к данной миссии, не предпримет попытку посадить на Землю первую ступень Falcon 9", - информировала компания.

В компании позднее сообщили, что SpaceX вывела спутник на орбиту. "Успешное размещение GPS III на средней околоземной орбите подтверждено", - написала компания в Twitter.

Запуск спутника откладывался четыре раза только на этой неделе.

Спутник GPS III призван усилить группировку 31 действующего спутника США. Аппарат третьего поколения разработан с тем, чтобы "передавать информацию о расположении, навигации и времени в три раза точнее и в восемь раз более высокой помехоустойчивостью", отмечает SpaceX. По ее данным, GPS III играет "важную роль в обеспечении обороны" Соединенных Штатов.

"SpaceX ввиду требований, предъявляемых к данной миссии, не предпримет попытку посадить на Землю первую ступень Falcon 9", - информировала компания. По ее расчетам, спутник будет размещен на средней околоземной орбите через 1 час 56 мин после старта.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
GPS
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