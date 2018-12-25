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25.12.2018
ТАСС

Ракету "Союз-2.1а" для запуска 27 декабря установили на стартовой площадке Восточного

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

С помощью этой ракеты планируется запустить российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6, а также еще 26 иностранных космических аппаратов

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 24 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" установлена в понедельник на стартовой площадке на Восточном. Как передает корреспондент ТАСС с космодрома, на ней 27 декабря планируется запустить российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6 и 26 иностранных космических аппаратов.

Специалисты ранее успешно завершили электрические испытания упомянутых спутников "Канопус-В", а также испытания на раскрытие солнечных батарей.

Вместе с российскими "Канопусами" на ракете-носителе "Союз-2.1а" запустят космические аппараты Германии, Испании, США, ЮАР и Японии.

Группировка спутников "Канопус-В" предназначена для оперативного мониторинга природных и техногенных ЧС, а наличие в ней нескольких космических аппаратов позволяет сделать информацию со спутников более оперативной и увеличить частоту обзора земной поверхности.

Предстоящий пуск в истории российского дальневосточного космодрома будет четвертым. Предыдущий старт с Восточного состоялся 1 февраля 2018 года, на орбиту были выведены два космических аппарата "Канопус-В" №3 и №4. На орбите также работают запущенный в 2012 году с космодрома Байконур "Канопус-В" №1 и имеющий аналогичные конструкцию и назначение спутник БКА ("Белорусский космический аппарат").

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Белоруссия
Германия
Испания
Россия
США
ЮАР
Япония
Продукция
Канопус-В
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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