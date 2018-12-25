Минобороны опубликовало видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации

На полученных кадрах также показана загрузка новейшей крылатой ракеты Х-101 в отсек для оружия Ту-160

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ в субботу опубликовало видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации.

В ролике представлены полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В частности, демонстрируется взлет и посадка самолетов, дозаправка в воздухе.

Помимо этого, на видео показаны загрузка новейшей крылатой ракеты Х-101 в отсек для оружия Ту-160, а также Ту-95МС, выполняющий полет с четырьмя ракетами Х-101 на подкрыльевых пилонах.

В России 23 декабря отмечается День Дальней авиации. Началом отсчета истории этого рода войск, как отмечают в Минобороны, считается день создания первой эскадрильи первых российских тяжелых бомбардировщика "Илья Муромец" в 1914 году. Таким образом, в воскресенье Дальней авиации исполнилось 104 года.

Как сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу, Дальняя авиация в 2019 году получит на вооружение четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС. В 2018 году, напомнили в Минобороны, Дальняя авиация получила четыре модернизированных Ту-95МС и один Ту-160.