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25.12.2018
ТАСС

Минобороны опубликовало видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

На полученных кадрах также показана загрузка новейшей крылатой ракеты Х-101 в отсек для оружия Ту-160

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ в субботу опубликовало видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации.

В ролике представлены полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В частности, демонстрируется взлет и посадка самолетов, дозаправка в воздухе.



Помимо этого, на видео показаны загрузка новейшей крылатой ракеты Х-101 в отсек для оружия Ту-160, а также Ту-95МС, выполняющий полет с четырьмя ракетами Х-101 на подкрыльевых пилонах.

В России 23 декабря отмечается День Дальней авиации. Началом отсчета истории этого рода войск, как отмечают в Минобороны, считается день создания первой эскадрильи первых российских тяжелых бомбардировщика "Илья Муромец" в 1914 году. Таким образом, в воскресенье Дальней авиации исполнилось 104 года.

Как сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу, Дальняя авиация в 2019 году получит на вооружение четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС. В 2018 году, напомнили в Минобороны, Дальняя авиация получила четыре модернизированных Ту-95МС и один Ту-160.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
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