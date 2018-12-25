Наступление к праздничной дате

Уже недели две, как в СМИ усиленно муссируются слухи о том, что сегодня, 24 декабря, начнется широкомасштабная военная операция на юго-востоке Украины. Кроме стандартных многострадальных Донецка и Луганска, называют Мариуполь и даже Крым.

С украинской стороны опровержений не поступает, напротив, звучит залихватское "Врага мы побьем и с победой вернемся, ура!". Особенно отличается пастор А. В. Турчинов, традиционно выступающий в роли смелого буревестника.

За военным одушевлением (по крайней мере, официальным, простой народ может думать иначе) остается, что день вызволения батькивщины намечен на 24 декабря, то есть на сочельник по григорианскому календарю, которым пользуются католики, протестанты и часть православных церквей. Планируется начать войну в великий праздник Западного мира.

Конечно, война такая вещь, которая с праздниками не считается. Древнегреческие олимпийские перемирия давно забыты. Напротив, пятидневная война на Кавказе началась аккурат 08.08.08 — в день открытия Олимпийских игр в Пекине. Саакашвили или забыл про пекинский праздник спорта — не до того было, или помнил и как раз рассчитывал на то, что под шум Игр блицкриг вести даже удобнее.

Можно вспомнить также пасхальные бомбардировки Белграда в 1941 и 1999 годах. Последние были гуманитарными, и на бомбах делались надписи "Счастливой Пасхи!". Так что отчего бы и не повоевать на Рождество, к тому же григорианское.

Однако все приведенные случаи (примеры тут можно умножать и умножать) относятся именно к войне, то есть к попыткам посредством вооруженной силы добиться каких-то целей. Иногда удачно (как с Белградом), иногда неудачно (как с Цхинвалом). Война — дело такое.

Тогда как Порошенко, Турчинов, Климкин etc. вряд ли рассчитывают посредством мощного удара вернуть потерянные земли. Если дело дойдет до реального силового столкновения, исход его предсказуем заранее — и явно не в пользу Порошенко. Военный потенциал слишком несравним.

Цель рождественской акции — если, подчеркиваем, она состоится, в чем есть сильные сомнения — совсем в другом. Получить по сусалам, чем вызвать сочувствие прогрессивного человечества, то есть Вашингтона и Брюсселя, и таким образом инициировать еще какие-нибудь новые санкции, а также новые подаяния в свою пользу.

Но когда главная задача — получить желательную реакцию двух мощных обкомов, тогда надо, кроме всего прочего, иногда заглядывать и в календарь. Все-таки для западного мира Рождество — самый большой праздник.

Это не в том смысле, что жители Запада сплошь горячо верующие, дружно вторящие в эти дни хору ангелов "Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человецех благоволение". Кто-то искренне славит рождение чудесного Младенца, а для кого-то (причем как бы и не для большинства) — это просто зимний праздник, да еще и с более или менее длительными каникулами. Кто-то в горы, кто-то к теплому морю. Двадцать четвертого декабря после обеда жизнь замирает. Все празднуют дома, а потом кто куда.

Это относится и к Вашингтону, и к Брюсселю. Кто-то, конечно, остается на хозяйстве, без этого нельзя, но чтобы поднять гнева масс, необходимо спешно отрывать уважаемых людей от рождественского гуся, а то и выдергивать с отдыха на далеких курортах. Можно себе представить, какими теплыми словами выдернутые будут поминать Порошенко, который им все каникулы испортил: "Почему этому <…> приспичило именно 24 декабря, дождался бы праздника Трех Королей (6 января) и получал бы по сусалам тогда, а мы бы все дружно его защитили".

Ждать осталось совсем недолго, но очень вероятно, что украинскому президенту разъяснили и торжественная порка откладывается. Так желание западных нотаблей покататься на лыжах (искупаться в море) может хотя бы временно сохранить на земле мир и в человецех благоволение.

Максим Соколов