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25.12.2018
РИА Новости

National Interest раскритиковал посла США за слова о Ту-160

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Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами" и заявил о том, что они не представляют какой-либо угрозы.

Как отмечает издание, с учетом нынешних возможностей Ту-160, а также принимая во внимание их предстоящую модернизацию до уровня Ту-160М2, можно заключить, что данные самолеты останутся актуальными в ближайшем будущем.

По мнению автора статьи, "в атмосфере политического позерства" необходимо в первую очередь учитывать уровень возможностей российских ракетоносцев. Возраст техники не обязательно означает ее отсталость, отмечает The National Interest. Издание напоминает, что американские истребители F-16, которые на десять лет "старше" Ту-160, до сих в строю и, как предполагается, останутся на вооружении США до 2040-х годов.

При этом стратегические бомбардировщики, такие как Ту-160, не обязательно должны соответствовать последним достижениям авиастроения для выполнения своих непосредственных задач, полагает автор статьи. Ту-160 несут в себе угрозу, так как способны "надежно" доставлять до цели свою боевую нагрузку, что было продемонстрировано в Сирии, пишет издание.

Кроме того, Россия планирует модернизировать свой парк ракетоносцев, отмечает автор. Так, в 2019 году планируется развернуть производство модернизированного Ту-160М2, который будет оснащен современной авионикой и улучшенными двигателями, что является свидетельством успеха базовой модели, заключает The National Interest.

Бомбардировщик Ту-160 считается самым крупным и самым мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации, а также самым тяжелым боевым воздушным судном. Стоит на вооружении с 1987 года, впервые был применен в боевых условиях во время операции ВКС России в Сирии.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Колумбия
Россия
Сирия
США
Продукция
F-16
Ту-160
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