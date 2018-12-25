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25.12.2018
РИА Новости

Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии

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Американский военный в районе сирийского населенного пункта. Архивное фото
Американский военный в районе сирийского населенного пункта. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Hussein Malla

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, сообщил Fox News со ссылкой на чиновника из Пентагона.

Пресс-секретарь военного ведомства в интервью AFP подтвердил, что приказ подписан.

Вывод американских войск из Сирии

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил о победе в Сирии над ИГ* и выводе войск США из Арабской республики, отметив, что борьба с террористами была их единственной целью.

Вскоре после этого Джеймс Мэттис подал в отставку с поста главы Пентагона. Он опубликовал письмо, в котором недвусмысленно говорится о разногласиях с президентом по ключевым вопросам.

Накануне Трамп объявил, что с 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет нынешний замглавы Пентагона Патрик Шанахан.

24.12.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
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