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24.12.2018
RT

Зима на Марсе: зонд Mars Express прислал фото «заснеженного озера»

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Снимок кратера Королёв
Снимок кратера Королёв, сделанный зондом Mars Express.
Источник изображения: ESA / DLR / FU Berlin

Европейское космическое агентство опубликовало новые снимки с борта станции Mars Express, на которых виден ледник, занимающий практически всё дно кратера Королёва диаметром 82 км. Примечательно, что водяной лёд толщиной 1,8 км присутствует в кратере круглый год — из-за высоких стенок природного резервуара попадающий в него воздух охлаждается и образует над ледяным дном своеобразный щит, не дающий озеру растаять.

Европейское космическое агентство опубликовало снимки с борта станции Mars Express, на которых виден ледник, занимающий практически всё дно кратера Королёва диаметром 82 км. «Новогоднее» фото удалось получить, скомбинировав несколько снимков, сделанных стереокамерой высокого разрешения HRSC. Для лучшего зрительного восприятия цветовую гамму изображений немного скорректировали.


Ударный кратер, названный в честь ракетостроителя Сергея Королёва, расположен в северной полярной шапке Марса. Глубина природного резервуара — около 2 км, а толщина водяного льда в его центре достигает 1,8 км. Примечательно, что, несмотря на смену времён года, ледник не тает. Учёные объясняют это эффектом «холодной ловушки»: из-за высоких стенок кратера, попадающий вглубь него воздух охлаждается и образует над ледяным дном своеобразный «щит». В результате, температура атмосферы над «озером» остаётся низкой круглый год.


Топографическая съёмка кратера Королёва: шкала высот от фиолетового до красного.
Источник: ESA / DLR / FU Berlin

Зонд Mars Express также провёл топографическую съёмку кратера Королёва. На получившемся фото можно увидеть перепад высот от начала обрыва природного резервуара до его дна.

По мнению учёных, если человечество когда-нибудь начнёт колонизацию Марса, область вокруг кратера Королёва может претендовать на место для создания первых поселений. При нехватке воды полярный регион с обширными ледяными шапками обеспечит людей жидкостью.

Снимок кратера Королёва был сделан в честь очередного юбилея миссии Mars Express — зонд вышел на орбиту Красной планеты почти 15 лет назад — 25 декабря 2003 года. Три из четырёх приборов для зонда были разработаны при участии российских учёных. Инструменты на борту космического аппарата предназначены для поиска в марсианской атмосфере газов, например метана, наличие которого может свидетельствовать о биологической или геологической активности.

В 2004 году Mars Express удалось обнаружить следы метана в атмосфере Красной планеты. Однако исследователи пока не смогли получить надёжные доказательства того, что газ выделяется из-под поверхности Марса, а не формируется в космосе из пылевого вещества Солнечной системы.

Анастасия Ксенофонтова

21.12.2018
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принадлежат RT
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
ГАЗ Группа
Проекты
Марс
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