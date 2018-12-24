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24.12.2018
Российская газета

Попадание ПТУР в БМП LAV-25 производства США сняли на видео

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БМП LAV-25
БМП LAV-25.
Источник изображения: rg.ru

Несколько дней назад в Сети появилось видео с очередными кадрами боевых действий в Йемене. В провинции Саада были замечены окрашенные в желтый пустынный камуфляж LAV-25. Эта техника принадлежит элитному соединению - механизированной бригаде королевской национальной гвардии.

Колесные боевые машины пехоты обстреливали расположенные в горах огневые точки повстанцев-хуситов. Ответный удар не заставил себя долго ждать. В минувшую субботу другая сторона обнародовала свой видеоролик, запечатлевший уничтожение такой БМП.

В стоявшую LAV-25 попала старая советская управляемая ракета противотанкового комплекса "Конкурс" (не исключено, что это могла быть и еще более ранняя модель - "Фагот"). Она поразила цель в лобовую ее часть. Через некоторое время произошел взрыв, полностью уничтоживший бронемашину.

Съемка велась с двух точек. На кадрах, снятых второй камерой, видно, что от БМП отошло несколько человек, возможно внутри никого не было. Иначе у тех, кому не повезло остаться за броней, практически не было шансов выжить.

На вооружении нацгвардии Саудовской Аравии находятся более 640 LAV-25, а также несколько сотен других машин, созданных на ее базе. Они закуплены в США.

БМП вооружена 25-мм автоматической пушкой М242 с боекомплектом в 420 снарядов. С орудием спарен 7,62-мм пулемет. Еще один пулемет применяется как зенитный. Вместимость - 9 бойцов.

Мощность дизельного двигателя - 275 л.с. Максимальная скорость по шоссе -100 км/ч. Машина плавает, но эта способность в пустынных условиях Аравийского полуострова практически не востребована. Запас хода - 660 км.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

23.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
LAV-25
Конкурс
Компании
Росгвардия
Проекты
Piranha
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