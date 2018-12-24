Отправят на мины: новое применение устаревшим Т-64А нашли на Украине
В Житомирской области Украины состоялась пропагандистская акция по "массовой передаче" боевой техники ВСУ. Среди действительно новых образцов можно упомянуть партию бронеавтомобилей "Варта", грузовики "Богдан", КрАЗ, беспилотники и автоматизированный комплекс управления силами ПВО "Ореанда-ПС".
Что же касается другого оружия, то это были подвергшиеся капитальному ремонту советские образцы. Правда, здесь не обошлось без курьезов. Среди выставленных БМП-1 военные эксперты разглядели прибывшие недавно из-за рубежа экземпляры, которые все еще приспособлены для запуска ПТУР "Малютка", давно снятых с вооружения в ВСУ.
По данным блога Дианы Михайловой, для чего-то на шоу пригнали два вертолета Ми-8 с неработающей аппаратурой РЭБ.
Продемонстрированные БМ-21 "Град" были смонтированы на шасси старых советских Уралов-375 с еще бензиновыми двигателями.
Танки Т-64БВ с тепловизорами не могли передать в войска еще с августа, когда они принимали участие в киевском параде.
Впервые были продемонстрированы машины разминирования, созданные на базе Т-64А. По информации канала Алексея Хлопотова Gur Khan attacks! в "Яндекс.Дзен", на броневетеранов, разработанных почти полвека назад, установили колейные минные тралы КМТ-7. При этом были демонтированы 125-мм орудия 2А46 и спаренные с ними 7,62-мм пулеметы ПКТ. Для самообороны оставили зенитный 12,7-мм НСВТ "Утес".
В отличие от аналогичной техники российского производства, эти гусеничные деминеры не оборудованы динамической защитой и, соответственно, обладают намного меньшей живучестью.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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