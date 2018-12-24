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24.12.2018
Независимое военное обозрение

Обеспечит ли победу генералам лазерное оружие

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Боевой лазерный комплекс "Пересвет" в боевом положении
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" в боевом положении.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Минобороны России /

В противовес российскому "Пересвету" китайские военные создали "Бесшумного охотника"

Практическое применение лазера давно стало реальностью. Он уже широко используется в медицине и промышленности, но в последнее время на него обратили особо пристальное внимание военные разных стран мира. Причины этого весьма просты: лазерное оружие дает возможность с высокой точностью поражать едва ли не любые цели, да еще и на существенно большей дальности по сравнению с ракетами и артиллерией.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию, сообщил о появлении в распоряжении ВС РФ сверхсовременных боевых лазеров. В июле новый комплекс, получивший обозначение "Пересвет", прошел испытания и поступил на вооружение, а с 1 декабря заступил на опытно-боевое дежурство. Оружие на новых физических принципах, по замыслу военного командования, должно придать войскам уникальные боевые возможности и значительно повысить эффективность существующих видов вооружений. В перспективе данные комплексы могут применяться в противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороне (ПРО). Ведутся работы по созданию аналогичных боевых систем и за рубежом.

Впрочем, большинство существующих в разных странах боевых лазерных установок способно поражать только малоразмерные цели типа беспилотных летательных аппаратов (БЛА), и то при соответствующих погодных условиях, так как проходимость луча зависит от тумана, дождя, снега, дыма или любой дисперсной смеси в воздухе. А основной проблемой является мощность источника энергии. Именно недостаточная энергетическая мощность разработанной системы ядерной накачки лазерной установки, как утверждается, стала причиной закрытия Стратегической оборонной инициативы - американской программы, предусматривавшей разработку широкомасштабной системы ПРО с элементами космического базирования и известной как "Звездные войны".

Сведения о российском комплексе "Пересвет" засекречены, но видеозаписи, обнародованные Минобороны РФ, позволяют предположить, что решение проблемы с источником энергии требуемой мощности было найдено. В итоге на шасси автомобиля "КамАЗ" поместили массивный корпус, в котором, вероятно, и размещен источник энергии, необходимый для формирования лазерного луча, способного уничтожить вражескую цель. Целями для атаки могут быть самолеты, ракеты и даже спутники. "Независимая газета" сообщала ("Добьет ли "Пересвет" до цели", "НГ" от 05.12.18), что в настоящее время "Пересвет" размещается как минимум на двух колесных платформах, но в течение 2–3 лет, по словам вице-премьера Юрия Борисова, комплекс будет модернизирован и станет компактнее, а его технические характеристики будут значительно улучшены.

Еще одна проблема для лазерных установок – потеря мощности луча из-за условий распространения лазерного излучения в различных средах. На средних и тем более больших дистанциях потери могут составлять порядка 60–70% энергии луча, считают эксперты. Но, вполне возможно, что при создании боевых установок эта проблема была как-то решена.

В части адаптации лазерного оружия к потребностям боевой авиации самой успешной из практически реализованных советских лазерных программ была летающая лаборатория на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД, на котором были установлены агрегаты мощного газодинамического лазера. Лазерный комплекс авиационного базирования, получивший обозначение А-60, был предназначен для борьбы с разведывательными спутниками и ракетами противника.

Ранее в концерне "Радиоэлектронные технологии" (входит в госкорпорацию "Ростех") подтверждали факт продолжения работ по комплексу А-60. Так, завершены работы по глубокой модернизации бортового комплекса, обеспечивающие значительное наращивание его тактико-технических характеристик, а назначенные цели А-60 сможет уничтожать с помощью высокоточного лазера.

В США разработку боевого лазера воздушного базирования вел целый консорциум компаний, в числе которых – гиганты Lockheed Martin (системы наведения), Northrop Grumman (сам лазер и энергетические установки) и Boeing (специальная модификация лайнера). Новый вид оружия – LaWS, или Laser Weapons System, американские военные испытали в Персидском заливе на борту десантного транспорта-дока Ponce в 2017 году. В том же году компания Raytheon успешно провела испытания боевого лазера, установленного на вертолете AH-64. Оснащенный новым оружием, вертолет смог сбить неподвижный беспилотник с дистанции 1,4 км.

Одним из мировых разработчиков лазерного оружия сегодня является Китай. В частности, в 2015 году китайская компания "Цзююань" провела первые успешные испытания лазерной системы перехвата маловысотных воздушных целей, которая способна в течение 5 секунд на высотах до 500 м обнаружить и уничтожить малозаметную подвижную цель, имеющую скорость до 50 км/ч. Дальность действия системы составляет 2 км. В 2017 году стало известно о создании в Китае мобильного наземного лазерного комплекса Silent Hunter (можно перевести с английского – "Бесшумный охотник"), использующего лазер мощностью от 30 до 100 кВт. Максимальная дальность действия – 4 км. На его базе создается более мощная версия для перехвата ракет.

Возможно, одна из этих или иная лазерная боевая система была применена в ходе инцидентов, имевших место в начале 2018 года в районе расположенной в Восточной Африке военной базы Джибути. В ходе одного из них незначительно пострадали два американских военных летчика. При этом телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что военные с китайской базы в Джибути использовали лазеры для создания помех американским самолетам, выполнявшим взлет (посадку) с расположенной поблизости американской военной базы. Тогда Вашингтон передал Пекину официальную жалобу по данному поводу и потребовал провести необходимое расследование. Впрочем, судя по всему, это лишь первый и самый безобидный раунд битвы с использованием оружия на новых физических принципах.    


Ирина Дронина

14.12.2018
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