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24.12.2018
Независимое военное обозрение

Владимир Путин: бюджет Пентагона – милитаристский

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Владимир Путин, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов
Владимир Путин, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.
Источник изображения: РИА Новости

В Министерстве обороны РФ подвели итоги своей работы за год и оценили действия коллег из США и НАТО

Во вторник, 18 декабря, состоялось заседание расширенной коллегии Министерства обороны РФ. Открыл его главнокомандующий ВС РФ - президент РФ Владимир Путин, а затем с подробным докладом о деятельности Вооруженных сил выступил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, "современная, мобильная, компактная и боеспособная Российская армия без увеличения ее численности и наращивания военного бюджета готова противодействовать всем существующим и перспективным угрозам".

Доля современного вооружения и техники Стратегических ядерных сил доведена до 82%. На боевое дежурство заступил очередной полк с подвижными ракетными комплексами "Ярс". Получены модернизированные бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Приступили к опытно-боевому дежурству комплексы "Кинжал" и "Пересвет", а в 2019 году заступит на боевое дежурство первый полк, вооруженный ракетным комплексом с планирующим боевым блоком "Авангард".

По словам генерала армии Сергея Шойгу, уровень современного вооружения в Сухопутных войсках доведен до 48,3%, в Воздушно-космических силах – до 74%, а в Военно-морском флоте – до 62,3%.

В то же время в речи министра обороны прозвучала озабоченность продолжившимся в минувшем году наращиванием военного потенциала США и НАТО, созданием в Америке нового вида Вооруженных сил, космических войск, и воссозданием 2-го флота ВМС США, отвечающего за операции в Северной Атлантике и Арктике. Он также обратил внимание на то, что в уходящем году "США уже потратили 6 млрд 300 млн долл. на работы по развитию системы передового базирования, преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы". Кроме того, Вашингтон все чаще привлекает к учениям НАТО страны, не являющиеся его членами, в том числе Финляндию, Швецию, Грузию и Украину. Как серьезный дестабилизирующий фактор министр выделил желание администрации США выйти в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин, взявший слово после Сергея Шойгу, отметил, что новые уникальные виды вооружения, которые есть только у России, "кратно увеличивают потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивают безопасность". Владимир Путин высказал свое сожаление по поводу вероятного отказа Вашингтона выполнять ДРСМД, что разрушает ранее сложившуюся систему контроля мирового военного баланса.

При этом Владимир Путин указал и на несоразмерно высокий объем военного бюджета США. "Мы видим с вами диспаритет в финансировании между ведущими военными державами. Свыше 700 млрд – бюджет Пентагона. Это такой милитаристский бюджет на самом деле", – подчеркнул российский лидер.


Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

21.12.2018
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