"Важнее карманы набить?": Порошенко высмеяли за твит про Ан-225

Порошенко высмеяли за твит к юбилею "украинского" Ан-225

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за его твит к 30-летию одного из самых больших и грузоподъемных самолетов в мире - Ан-225, выпускавшегося в Советском Союзе. Пользователи напомнили политику, что в создании АН-225 участвовали советские предприятия из Киева, Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Запорожья, Ульяновска и Ташкента.

В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за его твит к 30-летию одного из самых больших и грузоподъемных самолетов в мире - Ан-225, выпускавшегося в Советском Союзе.

"Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности - и вообще 240 мировых авиарекордов - все это наша легендарная и уникальная "Мечта". Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО носит еще одно замечательное имя "Казак". Сегодня "Мечта" празднует 30-летний юбилей!", - написал украинский лидер.

Пользователи Сети в комментариях напомнили, что в создании Ан-225 участвовали советские предприятия из Киева, Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Запорожья, Ульяновска и Ташкента.

"Учи настоящую историю, а не ту шо в новых украинских учебниках по истории. Когда спроектировали? Когда был первый полет? Когда ввели в эксплуатацию? Умник. Садись, единица", - написал пользователь Eugen.

Стоит отметить, что самолет был спроектирован в 80-е годы прошлого века, а первый полет состоялся 21 декабря 1988 года. Другие пользователи указали, что поскольку самолет является продуктом СССР, то - в свете широко декларируемой Киевом декоммунизации Украины - Ан-225 следовало бы также порезать, как это делается с памятниками советским деятелям.

"Чудо-изобретение радянського оккупационного режима. Декоммунизировать!",

"Самолет тогда тоже надо СССР отдать как наследие тоталитарного прошлого? Так?", "А за 30 лет слабо было новое что-то придумать? Или главнее кармане набить свои?" - гласят комментарии пользователей под постом Порошенко.

В начале нынешнего месяца сообщалось, что в военно-морских силах Украины создано соединение морской пехоты, которое скоро можно будет назвать "бригадой будущего". Об этом заявил командир подразделения, полковник украинской армии Николай Палас.

По его словам, в составе "бригады будущего" есть танки Т-80 (которые начали выпускаться в 1976 году), БТР-7 (украинский вариант комплексной модернизации советского бронетранспортера БТР-70, выпускавшегося с 1972 года), а также украинские ПТРК "Стугна-П" и бронеавтомобили "Варта".

В сентябре нынешнего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что история военно-морских сил страны насчитывает более тысячи лет.

Об этом украинский силовик сказал во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера "Кентавр". По его словам, морская традиция Украины ведет своего начало от похода киевского князя Олега на Византию в 911 году.

"То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет", - пояснил глава ведомства.

Это высказывание высмеяли в Москве, передает ФАН.

"Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет!

Т.е. ведет свое начало от времен, когда Украины не было и в помине. Скоро он сообщит, что история украинских ВВС - тоже 1000-летняя. И ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов", - написал в твиттере член Совета Федерации Алексей Пушков.

Весной Пушков ответил на заявление Порошенко, посетовавшего ранее на "опрометчивое решение киевских князей" основать Москву. Сенатор отметил, что Порошенко создает "комическую историю Украины", потому что киевские князья, во-первых, никакого отношения к основанию Москвы не имели, во-вторых - не имели отношения и к Украине.

"Поскольку ни страны такой не было тогда, ни самого понятия. И уж Порошенко точно не их наследник", - написал Пушков в своем твиттере.

Ранее бывший посол США в Киеве Джон Хербст заявил, что в 2014 году на территорию Украину якобы вторглась Красная Армия, что и стало началом военного конфликта в Донбассе

Это заявление политик сделал в эфире телеканала RTVI. В ходе дискуссии с российским политологом Евгением Минченко он заявил, что дестабилизация на юго-востоке Украины произошла по вине Москвы.

В Сети слова экс-посла США на Украине подняли на смех. Некоторые пользователи предположили, что дипломат просто "года попутал".

Рафаэль Фахрутдинов