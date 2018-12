Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков

В США назвали преимущества "Арматы" перед танками НАТО

Американские военные эксперты рассказали, в каких показателях новейший российский танк Т-14 "Армата" превосходит основные боевые машины Британии Challenger 2 и США M1A2 Abrams. Аналитики также спрогнозировали, что Великобритании и США придется предпринять специальные меры, чтобы догнать новые технологии, применяемые в российском танке.

Новейший российский танк Т-14 "Армата", реализующий в своем конструкторском замысле концепцию "сетецентрической войны", превосходит основные боевые машины Британии - Challenger 2 и США - M1A2 Abrams, рассказали эксперты американскому изданию The National Interest.

По словам военного специалиста Уилла Флэннигена, представленная в 2015 году российская машина показала, насколько устарели главные боевые танки альянса НАТО. В частности, российский танк превзошел западных конкурентов по таким критериям, как живучесть, огневая мощь и мобильность.

Как подчеркивает эксперт, отсутствие системы активной защиты у Challenger 2 и M1A2 показывает, что в сфере применения эффективных и легких систем защиты западное танкостроение осталось далеко позади российского, передает ФАН.

Кроме того, к танкам НАТО существует немало вопросов по их боевой эффективности. В отличие от российского Т-14, оснащенного многоцелевой 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, боевые машины Североатлантического альянса не могут стрелять противотанковыми управляемыми ракетами.

Что касается мобильности, говорится в материале NI, "Армата" оснащена улучшенной подвеской и дизельным двигателем, которые обеспечивают высокую стратегическую мобильность машины и хороший запас хода. Тогда как большой вес M1A2 и Challenger 2 - свыше 50 тонн - является помехой для эффективного развертывания.

Великобритании и США придется предпринять специальные меры, чтобы догнать новые технологии, применяемые в российском танке, резюмируется заметка.

Накануне телеканал CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с докладом разведки США, сообщал, что Россия, предположительно, испытала сверхзвуковую противокорабельную ракету "Циркон".

Согласно информации американских СМИ, "Циркон" поступит в арсенал к 2022 году. Как пояснили источники телеканала, Москва испытывала ракету пять раз с 2015 года. Последнее, по данным СМИ, было проведено 10 декабря. В ходе тестов скорость ракеты достигла 8 Махов (примерно 9800 км/ч). Один из источников издания рассказал, что "Циркон" создан для двойного назначения. Ракета может поразить как цель на суше, так и суда в море.

"Успешное испытание, проведенное на прошлой неделе, показало, что россияне смогли добиться устойчивого полета [ракеты], что критически важно при разработке гиперзвукового оружия", - детализировал источник CNBC.

В докладе американской разведки говорилось, что "Циркон" начнут производить в 2021 году, а на вооружение России ракета поступит не ранее 2022 года. Как отмечал CNBC, подобное развитие сверхзвукового оружия в России приведет к ответному ускорению США. Источники также сообщили, что на сегодняшний день США не способны противостоять "Циркону".

За два дня до этого американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками. В материале отмечалось, что подводная лодка "Юрий Долгорукий", оснащенная крылатыми ракетами "Булава", в теории может стереть с лица земли десятки американских городов.

Каждая из 16 таких ракет преодолевает 9 тыс. км, следовательно, "Юрий Долгорукий" способен атаковать Нью-Йорк, даже находясь к западу от Гавайев.

По мнению авторов, в случае конфликта с США Москве пришлось бы сначала уничтожить американские оборонные объекты, многие из которых расположены на Гавайях. А лучшей точкой для атаки этой цели, уверены в издании, является Мексиканский залив, поскольку оттуда ракеты могут долететь практически до любого американского штата.

"Хищник медленно поднимается из глубин Мексиканского залива, как Годзилла, но еще более разрушительный и смертоносный", - написали в We Are The Mighty.

Неделей ранее сообщалось, что в США испугались модернизации комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Мертвая рука", который в России более известен как "Периметр", передает НСН.

Так, в американских СМИ напомнили, как в ноябре бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин рассказывал об усовершенствовании "Периметра" и возможном принятии в военной доктрине упреждающего удара, если Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин опроверг переход стратегии России к упреждающему удару.

"Мы не планировали и не планируем никакого упреждающего удара.

Второе - мы, безусловно, против выхода США из Договора об РСМД. Третье - еще раз повторим, что Европа становится заложницей безответственной политики США в данном вопросе. Четвертый момент - мы, конечно, будем учитывать внешние вызовы, которые могут быть с учетом выхода из Договора РСМД со стороны США в части усиления своей военной составляющей. Речь о возможности нанесения какого-либо упреждающего удара, насколько я информирован, не идет", - пояснил парламентарий.

Рафаэль Фахрутдинов