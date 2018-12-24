В Керченский пролив: Киев зовет на помощь британский флот

Киев хочет отправить в Керченский пролив британский корабль

Украинские власти предложили отправить британский разведывательный корабль HMS Echo в Керченский пролив - чтобы проверить, какой будет реакция российских пограничников. Ранее в Москве прогнозировали, что президент Украины Петр Порошенко может пойти по пути бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, развязавшего войну у российский границ по указке западных кураторов.

Киев хочет, чтобы в территориальных водах России - в Керченском проливе - прошел корабль британского военного флота, таким образом украинская власть предлагает проверить, какой будет реакция российских пограничников. Об этом заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

В ходе обсуждения в студии телеканала "Прямой" речь зашла о возможном участии в проходе через Керченский пролив разведывательного корабля ВМС Великобритании HMS Echo.

"Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание - а кто-нибудь пробовал пройти?" - спросил украинский военный.

По его словам, HMS Echo не имеет вооружения, и на него не распространяется действие конвенции Монтре о статусе черноморских проливов, согласно которой срок пребывания военных кораблей ограничен 21 сутками, передает ФАН.

"И любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они будут реагировать", - добавил Грымчак.

HMS Echo вошел в Черное море через пролив Босфор 18 декабря. На его борту находятся артиллерийская установка Mk44 и пулеметы, передает РИА \"Новости\".

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что президент Украины Петр Порошенко может пойти по пути бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, развязавшего войну в подбрюшье России, передает НСН.

"Он продолжает курс на нагнетание напряженности. Я не думаю, что он это делает, не посоветовавшись со своими зарубежными кураторами.

Не знаю, насколько свободно они разрешили ему действовать в этом отношении, но мне все время на ум приходит один пример. Я помню буквально по часам то, что происходило в августе 2008 года, когда в похожей ситуации Саакашвили, в конце концов, пошел на авантюру и дал команду открыть огонь из орудий залпового огня по российским миротворцам. Тогда случилось то, что случилось, так что, увы и ах", - сказал сенатор.

По его словам, ситуации имеют схожесть и в том, что нынешний Киев и тогдашний Тбилиси подогревают с Запада одни и те же группы влияния.

"Зная, что Саакашвили и Порошенко достаточно давно кооперировались друг с другом, и эти люди имеют тех же самых кураторов, к сожалению, не могу исключить того, что он заиграет. Поэтому нам надо очень внимательно следить за тем, что происходит на территории соседней с нами Украины, максимально полно обеспечить по всему периметру наших совместных границ безопасность РФ и ее граждан", - добавил парламентарий.

Накануне США сообщили, что выделят Киеву $10 млн для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины после инцидента в Керченском проливе. Российский сенатор Франц Клинцевич указал, что с помощью этого транша Вашингтон просто "откупился" от Киева и ждать другой помощи от США после конфликта в Азовском море Украине не стоит.

"Вступать в реальное противостояние с Россией с использованием собственных сил и средств они не намерены. В то же время подталкивание Украины на различные провокации, несомненно, будет продолжено", - заявил член верхней палаты парламента.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа "Соболь" и ПСКР "Дон", а также катера типа "Мангуст" и МПК "Суздалец" осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ. В ответ Украина ввела военное положение. Также после произошедшего Порошенко хотел поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным, но получил отказ.

Российский лидер объяснил это тем, что не хочет участвовать в избирательной кампании украиского президента. Он отметил, что провокация в Керченском была сделана Киевом в Порошенко, который ради повышения собственных политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.

Рафаэль Фахрутдинов