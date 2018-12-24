Эрдоган уговорил: почему Трамп выводит войска из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время мероприятия в Ыспарте, октябрь 2018 года.

WP узнала о беседе Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Американский лидер Дональд Трамп принял решение о выводе войск из Сирии в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишут СМИ США. Белый дом, однако, опровергает такую информацию. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Ближнем Востоке существует опасность перетекания остатков террористических группировок в другие регионы.

Американский лидер Дональд Трамп действительно принял окончательное решение о выводе войск из Сирии в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на то что ранее Белый дом опровергал такую информацию, написало издание The Washington Post.

В материале рассказывается о ставшем "катастрофическим" телефонном разговоре лидеров двух стран. В ходе беседы Эрдоган спросил Трампа, почему Соединенные Штаты все еще вооружают и поддерживают сирийские курдские подразделения, чтобы вести наземную войну против террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) (запрещена в РФ).

Для Турции они представляли угрозу национальной безопасности - в союзе с турецкими курдами, которых даже Соединенные Штаты считают террористами. Эрдоган напомнил, что, по словам самого Трампа, ИГ было побеждено. Турецкие военные сильны и могли взять под контроль любые оставшиеся территории. Почему около двух тысяч американских солдат все еще находятся там, спросил президент Турции.

"Знаешь что? Она твоя. Я ухожу", - сказал Трамп Эрдогану о Сирии.

Трамп давно обещал, что он уменьшит обязательства США за рубежом. Деньги, по его словам, должны были быть потрачены на защиту родины, а не в каком-то отдаленном месте, где могли бы позаботиться о себе сами.

Но для многих членов Конгресса - республиканцев и демократов - и возглавляемой США коалиции против "Исламского государства" это решение стало катастрофой, пишет WP. Никто не был официально проинформирован заранее о заявлении Трампа.

Большинство противников такого решения главы Белого дома предупредили, что Турция, чьи войска находятся на границе в ожидании ухода американских войск, теперь разгромит курдскую армию - американских союзников США . В целом, по словам части американского истеблишмента, это было не что иное, как капитуляция перед двумя другими силами, представленными в Сирии, - Россией и Ираном.

Через несколько дней после разговора с Эрдоганом команда высокопоставленных чиновников по национальной безопасности попыталась заставить Трампа пересмотреть решение, заявив, что это был наихудший момент для такой резкой смены внешнеполитического курса. Но президент США был непреклонен.

В среду вечером в Овальном кабинете с помощниками Трамп пожаловался, что глава Пентагона Джеймс Мэттис и другие все еще пытаются отговорить его от вывода войск. Сирия стоит "целое состояние" и "за что мы платим"? "Что мы из этого получаем"? - парировал глава Белого дома.

Трамп сказал, что он дал Мэттису и "всем остальным парням" несколько месяцев, чтобы предоставить ему оптимальные решения по Сирии, но никто ничего не дал.

Высокопоставленный сотрудник администрации Трамп Стивен Миллер, один из самых жестких советников американского лидера, давно говорил президенту, что его собственный министр обороны не поддерживает его программу "Америка прежде всего".

После этого стало известно, что Мэттис решил уйти в отставку "в знак протеста" против политики Трампа. Как отмечалось в американских СМИ, речь идет о политике Трампа в сфере национальной безопасности США. При этом основной причиной отставки Мэттиса стал вывод войск США из Сирии.

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что согласен со словами Дональда Трампа о победе над ИГИЛ в Сирии.

"Что касается победы над ИГИЛ. В этом я с Дональдом согласен. Мы справились с ИГИЛ в Сирии, нанесли серьезный удар", - заявил российский лидер.

При этом, по его словам, существует опасность перетекания остатков террористических группировок в другие регионы.

"Эта опасность и для нас, и для США", - отметил Путин.

При этом он заявил, что на деле российская сторона пока не видит признаков вывода войск США из Сирии.

"Мы не видим признаков вывода, но допускаем, что это возможно, тем более что (мы) двигаемся по пути политического урегулирования", - сказал Путин.

Он также отметил, что войска США находятся в Сирии нелегитимно, так как их присутствие там не было подтверждено решением СБ ООН. Путин подчеркнул, что российские военные находятся на территории Сирии по приглашению правительства страны.

Президент также дал положительную характеристику налаженному диалогу по решению проблем в Сирии между специалистами России и США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал решение США о выводе американских войск из Сирии шагом в правильном направлении, передает ФАН.

Дипломат отметил, что детали этого шага Вашингтона вызывают у Москвы много вопросов, в частности, Россия хочет выяснить, насколько согласовано в деталях это решение и как оно будет (и будет ли) реализовываться. При этом глава МИД РФ позитивно оценил саму инициативу.

"Вывод незаконно находящихся на территории той или иной страны войск - это шаг в правильном направлении", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя усомнился в намерении Вашингтона вывести войска из Сирии. По его словам, в сложившейся ситуации не стоит делать поспешных выводов. Дипломат напомнил о том, что США и ранее заявляли об уходе из Сирии, однако, напротив, усиливали свое присутствие в республике, передает НСН.

Рафаэль Фахрутдинов