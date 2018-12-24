Войти
24.12.2018
ТАСС

Турция заверила США в использовании С-400 без вреда для истребителей F-35

470
0
0
ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Алексей Павлишак/ТАСС

В турецком МИД сообщили, что российские ЗРС будут использоваться независимо от систем НАТО

АНКАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Турция будет предпринимать необходимые меры, чтобы использовать приобретаемые у России ЗРС С-400 без вреда для американских истребителей пятого поколения F-35, которые республика закупает у США. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в министерстве иностранных дел Турции.

"В ходе наших переговоров с США мы сообщили им, что системы С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО, а также в таком ключе, чтобы обеспечить сохранение чувствительной информации об F-35. В связи с этим мы будем предпринимать все необходимые меры", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать информацию агентства Bloomberg о том, что Анкара предлагала Вашингтону ЗРС С-400.

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРС С-400 составляет $2,5 млрд.

Во вторник стало известно, что американская администрация приняла решение продать Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot на общую сумму $3,5 млрд. Продажа Турции комплексов Patriot никак не скажется на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
20.02.2018
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
12.02.2018
Глава "Ростеха" допустил возможность продажи С-400 США
20.11.2017
США пригрозили лишить Турцию доступа к технологиям НАТО в случае закупки российских С-400
16.03.2017
США ведут кампанию по дискредитации российских дальнобойных систем ПВО-ПРО
23.03.2016
Модель «неизбежного»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 12:38
  • 6
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 24.12 12:05
  • 2
ПАО "ОДК-Сатурн" получило премию ФСВТС "Золотая идея" за создание российских морских газотурбинных двигателей
  • 24.12 12:02
  • 1
Шойгу выразил недовольство в связи с отказом Индии от комплекса "Панцирь"
  • 24.12 11:55
  • 4
ВО-пятница: В Раду внесён законопроект об объявлении войны России
  • 24.12 11:53
  • 2
Почему маловероятна передача Турцией С-400 для изучения в США
  • 24.12 11:48
  • 33
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 24.12 11:47
  • 3
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 24.12 11:22
  • 5
Минобороны в 2019 году заключит контракт до 2027 года на модернизированные ЗРК "Тор"
  • 24.12 11:19
  • 2
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 24.12 09:12
  • 1
Reuters: Россия направила военный фрегат в Азовское море
  • 24.12 09:00
  • 1
Ядерная полиция: стратегический арсенал под защитой «красных беретов»
  • 24.12 08:58
  • 18
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 24.12 07:58
  • 4
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 24.12 07:21
  • 25
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 24.12 07:16
  • 19
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году