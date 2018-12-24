Турция заверила США в использовании С-400 без вреда для истребителей F-35

В турецком МИД сообщили, что российские ЗРС будут использоваться независимо от систем НАТО

АНКАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Турция будет предпринимать необходимые меры, чтобы использовать приобретаемые у России ЗРС С-400 без вреда для американских истребителей пятого поколения F-35, которые республика закупает у США. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в министерстве иностранных дел Турции.

"В ходе наших переговоров с США мы сообщили им, что системы С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО, а также в таком ключе, чтобы обеспечить сохранение чувствительной информации об F-35. В связи с этим мы будем предпринимать все необходимые меры", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать информацию агентства Bloomberg о том, что Анкара предлагала Вашингтону ЗРС С-400.

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРС С-400 составляет $2,5 млрд.

Во вторник стало известно, что американская администрация приняла решение продать Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot на общую сумму $3,5 млрд. Продажа Турции комплексов Patriot никак не скажется на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.