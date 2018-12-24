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24.12.2018
РИА Новости

Мировое воздушное пространство беззащитно перед БПЛА, считают эксперты

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Fesenko

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости/Прайм. Воздушное пространство мира абсолютно беззащитно против любых "умных" беспилотных летательных аппаратов, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

В ночь на четверг все полеты в лондонском аэропорту Гатвик были приостановлены из-за информации о двух дронах, летавших над аэродромом. В четверг аэропорт не смог возобновить работу из-за появления новых беспилотных аппаратов. Ситуация с отменой рейсов затронула более сотни тысяч человек. По данным полиции английского графства Сассекс, инцидент с парализовавшими работу аэропорта беспилотниками не связан с терроризмом.

"Новые средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратам предназначены для подавления простейших хоббийных дронов, а против "умных дронов" они абсолютно бесполезны, так как "умные дроны" летают в полностью автоматическом режиме, имеют помехозащищенные системы навигации, используют "прыгающие частоты", либо более сложные алгоритмы", - считает разработчик систем автоматического пилотирования БПЛА Виктор Сапешко.

Также такие летательные аппараты способны совершать полеты полностью в автоматическом режиме, используя только видеокамеру и карту местности, поэтому вообще все мировые системы радиоэлектронной борьбы пока ничего не могут сделать с данным типом беспилотного летательно аппарата (БПЛА), отметил Сапешко.

По словам эксперта Межведомственного авиационного экспертного совета Виктора Галенко, если задаться целью, то можно устроить саботаж любому гражданскому аэропорту.

"Противостоять этому практически невозможно. Запчасти для дрона для таких целей могут быть куплены на любом развале, при этом стоимость дрона не превысит 300-2000 долларов", - продолжил он. Однако регулирование данной сферы, отметил Галенко, не должно наносить ущерба любителям и авиамоделистам.

21.12.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Великобритания
Россия
Проекты
БПЛА
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