Российскую артустановку "Самум" планируют приобрести 12 стран

ПОДОЛЬСК, 21 дек - РИА Новости. Двенадцать стран планируют приобрести российскую сверхмобильную артиллерийскую установку "Самум", сообщил журналистам в пятницу генконструктор по программе "Самум" Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Умахан Умаханов.

Двадцать первого декабря ПЭМЗ отмечает свой столетний юбилей.

"Сегодня мы ведём переговоры с 12 государствами о поставках "Самумов". Насколько я знаю от специалистов "Рособоронэкспорта", именно столько стран хотят приехать к нам и ознакомиться с нашей техникой с целью ее дальнейшего приобретения", - сказал Умаханов.

По его словам, в период с 2011 по 2016 год на экспорт было поставлено 200 таких установок. Умаханов добавил, что на 2019 год у ПЭМЗ есть контракт на 20 "Самумов" в интересах одной из зарубежной стран.

Модернизированная установка "Самум" разработана в поддержку выполнения указа президента России "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" без вложений государства.

Зенитная установка предназначена для защиты объектов от ударов тактических истребителей, штурмовой авиации, вертолётов и некоторых типов беспилотников, действующих на малых и предельно малых высотах. Аппаратура установки обеспечивает обстрел воздушных и наземных целей в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах работы.

Сегодня существует два варианта данного комплекса - артиллерийский (высота поражения - 1,5 километра, дальность поражения - 2,5 километра) и артиллерийско-ракетный вариант (дальность - 6 километров, высота - 3,5 километра), которые оснащаются ракетами "земля-воздух" типа "Игла" или "Верба".