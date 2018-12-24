Концерн «Калашников» создал лабораторию оружейного тюнинга

Концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех начал разработку и производство тюнингованных изделий, предназначенных для практической стрельбы. Первыми продуктами лаборатории оружейного тюнинга (ЛОТ) стали карабины «Сайга-МК (223 Rem.) Сварог» и «Сайга-9 Яровит».

В рамках данной серии будут модернизироваться базовые изделия предприятия, максимально адаптированные для занятий практической стрельбой. Тематикой для первой серии ЛОТ выбраны имена славянских богов Сварог и Яровит. Оружие выпускается ограниченными партиями, а каждая последующая серия станет уникальной. Каждому изделию серии ЛОТ присваивается индивидуальный номер с гравировкой на цевье.

«Сайга-МК Сварог» под патрон 223 Rem. имеет эффективный реактивный дульный тормоз-компенсатор, регулируемый газовый блок, облегченную затворную раму для уменьшения отдачи, вывешенное алюминиевое цевье с интегрированной планкой Пикатинни сверху и системой крепления MLOK по бокам и снизу. Кроме того, оружие оснащено двусторонней рукояткой взведения, эргономичным предохранителем с площадкой под указательный палец и вырезом для удержания затвора в открытом положении. На карабине предусмотрена возможность снятия крышки ствольной коробки без демонтажа установленных прицелов. Имеется также регулируемый телескопический приклад с адаптером, поднимающим линию приклада. Для стрельбы возможно использовать магазины вместимостью 30 патронов.

Карабин «Сайга-9 Яровит» выполнен с вывешенным цевьем эргономичного профиля из углепластика. Оружие имеет надежную автоматику со свободным затвором, расширитель шахты магазиноприемника для ускоренной перезарядки, эффективный дульный компенсатор, двустороннюю рукоятку взведения, эргономичный телескопический приклад. Для стрельбы возможно использовать магазины вместимостью 30 патронов.