Венгерская армия получает стрелковое оружие чешского образца

11 декабря 2018 года в Будапеште в казармах Петефи с участием министра обороны Венгрии Бенко Тибора состоялась церемония передачи военной полиции венгерских вооруженных сил первой партии нового стрелкового оружия чешского образца, собранного на венгерском предприятии НМ Arsenal в Кишкунфеледьхазе. Были переданы первые партии 5,56-мм автоматических винтовок CZ 806 BREN 2, 9-мм пистолетов-пулеметов SCORPION EVO 3 и пистолетов Р-07 и Р-09. Тем самым был начат процесс перевооружения венгерских вооруженных сил стрелковым оружием нового поколения.

5,56-мм автоматическая винтовка Ceska Zbrojovka CZ 806 BREN 2, собранная для вооруженных сил Венгрии венгерским предприятием НМ Arsenal. Будапешт, 11.12.2018 (с) Máthé Zoltán / MTI

Ранее данные образцы разработки чешского предприятия Ceska Zbrojovka (CZ) были выбраны министерством обороны Венгрии в качестве стандартных систем стрелкового оружия В конце марта 2018 года пренадлежащее министерству обороны Венгрии предприятие НМ Arsenal подписало с Ceska Zbrojovka соглашение стоимостью около 100 млн евро, предусматривающее организацию производства на НМ Arsenal 5,56-мм автоматических винтовок BREN 2, 9-мм пистолетов-пулеметов SCORPION EVO 3 и пистолетов Р-07 и Р-09 по лицензии и при содействии CZ. На первом этапе предусматривается сборка из поставляемых CZ комплектов с последующей локализацией серийного прооизводства. Всего соглашение предусматривает возможность выпуска до 2028 года на НМ Arsenal до 200 тысяч единиц оружия по лицензии CZ, в том числе с правом экспорта.

На церемонии 11 декабря 2018 года в Будапеште министр обороны Венгрии Бенко Тибор сообщил, что настоящему времени на НМ Arsenal собрано более 10 тысяч единиц оружия указанных образцов и что в ближайшее время там планируется начать организацию линий по локализованному производству. Это позволит восстановить в Венгрии компетенции по производству автоматического оружия. Также министр заявил, что планируется организация производства в Венгрии патронов для указанных образцов оружия, и пороха.

Хотя созданное CZ новое поколение автоматического оружия CZ 805/806/807 под брендом BREN весьма популярно на мировом рынке и уже приобретено значительным количеством стран, однако Венгрия стала третьим государством после Чехии и Словакии, принявшим образец этого семейства на вооружение в качестве стандартного армейского образца. До настоящего времени вооруженные силы Венгрии используют в качестве основного образца индивидуального автоматического оружия автоматы АК-63 - местную вариацию автомата Калашникова АКМ под патрон 7,62 х 39 мм, выпускавшуюся машиностроительным объединением Fegyver-és Gépgyártó Részvénytársaság (FEG) в Чепеле. Производство автоматического оружия на FEG быыы окончательно утрачено после 2000 года.

Образцы стрелкового оружия, собранные по лицензии чешской компании Ceska Zbrojovka (CZ) для вооруженных сил Венгрии венгерским предприятием НМ Arsenal. Сверху вниз: 5,56-мм автоматическая винтовка CZ 806 BREN 2,.9-мм пистолет-пулемет CZ SCORPION EVO 3 и 9-мм пистолет CZ P-09. Будапешт, 11.12.2018 (с) Máthé Zoltán / MTI

Церемония передачи военной полиции вооруженных сил Венгрии первой партии стрелкового оружия, собранного венгерским предприятием НМ Arsenalпо лицензии чешской компании Ceska Zbrojovka (CZ). Будапешт, 11.12.2018 (с) Máthé Zoltán / MTI и Földházi Árpád