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24.12.2018
bmpd.livejournal.com

Начата постройка ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс"

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21 декабря 2018 года АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) приступило к строительству дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404).

На "Адмиралтейских верфях" в присутствии генерального директора предприятия Александра Бузакова, заместителя руководителя Росгидромета Наталии Радьковой, директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макарова состоялась торжественная церемония резки металла на будущую платформу.

Проектное изображение дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" проекта 00903, начатой постройкой на АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) (с) АО "Адмиралтейские верфи"

Контракт на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" для Росгидромета подписан в апреле 2018 года. На настоящий момент выполнен и утвержден аванпроект судна (проектировщик - АО КБ "Вымпел"), закуплена первая партия металла, начата процедура закупки основного оборудования. Совместно с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом проведены испытания макета платформы в ледовом бассейне.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" - уникальное по своему назначению судно. Фактически, это полярная станция с функционалом научно-исследовательского центра, которая будет в течение двух лет без захода в порт дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана.

Как отметил в своем приветственном слове генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков, "Северный полюс" станет еще одним проектом предприятия, не имеющим аналогов ни в отечественном, ни в мировом судостроении: "Он продолжит наши славные традиции создания уникальных кораблей для исследования Арктики, заложенные 65 лет назад, когда началось строительство атомного ледокола "Ленин". Есть много примеров тому, как "Адмиралтейские верфи" справлялись с самыми сложными задачами, оправдывая доверие своих заказчиков. Уверен, что не подведем мы и в этот раз".

"Мы с вами стали свидетелями очередного знакового этапа в цепочке событий, которые создают историю покорения Арктики, - подчеркнула Наталия Радькова, заместитель руководителя Росгидромета. - Благодаря объединенным усилиям "Адмиралтейских верфей", КБ "Вымпел" и Росгидромета наши полярники получат уникальное, современное и, что немаловажно, комфортное и безопасное судно для новых открытий и достижений на благо науки".

Строительство "Северного полюса" реализуется в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ. Зимовка платформы будет проходить при 50-градусном морозе с сохранением комфортных и безопасных условий работы и проживания членов экспедиции. Все эти особенности учтены в тактико-технических характеристиках нового судна:

- длина наибольшая - 83,1 м;

- ширина - 22,5 м;

- водоизмещение - около 10390 тонн;

- мощность ЭУ - 4200 кВт;

- скорость - не менее 10 узлов;

- экипаж - 14 чел.,

- научный персонал - 34 чел.

Нестандартная яйцевидная форма корпуса позволяет минимизировать воздействие льда на платформу, а сталь редкой марки обеспечивает повышенную прочность в соответствии с ледовым классом судна.

Со стороны bmpd напомним, что 30 марта 2018 года были подписаны Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 355 и распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 545-р, которыми утверждено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" - плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды. Сроком ввода платформы в эксплуатацию определен 2020 год. Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018-2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6966,6 млн рублей (363 млн рублей - в 2018 году, 4325,6 млн рублей - в 2019 году, 2278 млн рублей - в 2020 году). Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург).

Церемония первой резки стали для строительства дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404) на АО "Адмиралтейские верфи". Санкт-Петербург, 21.12.2018 (с) АО "Адмиралтейские верфи"

22.12.2018
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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
2020-й год
Арктика
ОБСЕ
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