Новые средства ПВО в 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии

Как сообщила 20 декабря 2018 года Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск Российской Федерации, подразделения войсковой ПВО Воздушно-десантных войск осваивают новейшую боевую технику для борьбы с воздушными высокоскоростными целями.

Боевая машина модернизированного зенитного ракетного комплекса "Стрела-10МН" из состава 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года (с) Министерство обороны России

Новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и средства воздушной разведки начали осваивать десантники подразделений войсковой ПВО воздушно-десантного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) (г. Наро-Фоминск) [1-й гвардейский зенитно-ракетный полк 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии. - bmpd].

Кроме освоения новых ПЗРК и ЗРК обладающих увеличенными огневыми возможностями, дальностью, всепогодностью и применения не зависимо от времени суток, уникальными средствами наведения, а также тренажерных комплексов "Верба" и "Стрела-10МН", подразделения войсковой ПВО ВДВ учатся широко применять компактные маловысотные радиолокационные обнаружители целей и современные автоматизированные средства разведки.

Новое вооружение и боевая техника, выполненная на базе БТР-МДМ "Ракушка" в подразделения ПВО ВДВ поступает по контрактам, заключенным в соответствии с Государственным оборонным заказом.

Боевые машины модернизированного зенитного ракетного комплекса "Стрела-10МН" из состава 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года (с) Министерство обороны России

Тренажерный комплекс зенитного ракетного комплекса 9К333 "Верба" в составе 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года (с) Министерство обороны России

Машина модуля разведки и управления 9С932-1 с РЛС обнаружения 1Л122-1 "Гармонь" из состава комплекта средств автоматизации войсковой ПВО "Барнаул-Т" в составе 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года (с) Министерство обороны России

Машины модуля планирования МП-Д и модуля разведки и управления МРУ-Д (с РЛС обнаружения 1Л122-1 "Гармонь", видна слева на третьем снимке) на базе десантного бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка" из состава комплекта средств автоматизации войсковой ПВО "Барнаул-Т" в составе 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года (с) Министерство обороны России